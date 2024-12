Le armi in grado di provocare stragi di massa sono le armi che possono provocare stragi di massa, in cui molte persone vengono ferite o uccise tutte in una volta. Le stragi di massa sovraccaricano le risorse mediche disponibili, in quanto coinvolgono un numero considerevole di feriti (vittime).

Possono essere causate da grandi incidenti, come il deragliamento di un treno, il crollo di un edificio o lo sversamento di sostanze chimiche, ma anche dall’uso intenzionale di armi in grado di provocare stragi di massa, quali esplosivi, sostanze chimiche e germi.

Le armi in grado di provocare stragi di massa sono talvolta chiamate armi di distruzione di massa (ADM).