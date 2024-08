Come viene diagnosticata l’infezione da HIV?

In primo luogo si esegue un semplice test di screening sul sangue o sulla saliva. Se il test di screening evidenzia segni di HIV, il medico effettua altre analisi del sangue per confermare la presenza del virus.

Se l’infezione da HIV viene confermata, il medico misura la quantità di virus presente nel sangue.

Questo numero viene chiamato “carica virale”.

La carica virale è un numero importante per il paziente e per il medico. Una carica virale elevata è un fattore negativo, in quanto indica che nell’organismo è presente una gran quantità di virus e il sistema immunitario è molto debole. Una carica virale bassa è un fattore positivo, solitamente implica che il trattamento sta avendo l’effetto desiderato.

Il medico esegue anche regolarmente analisi del sangue per valutare il numero di linfociti CD4 presenti.

Questo numero viene chiamato “conta dei CD4”.

Una conta dei CD4 elevata indica che il sistema immunitario è forte. Una conta dei CD4 bassa suggerisce che il sistema immunitario si sta indebolendo, ma può significare che i farmaci non sono più efficaci o non vengono assunti. I farmaci possono diventare inefficaci se il virus ha sviluppato una farmacoresistenza. Quando la conta dei CD4 diventa molto bassa, può essere necessario assumere farmaci per prevenire le infezioni.

Sapere di avere contratto l’infezione da HIV è importante, in quanto ricevere il trattamento può prolungare la vita, migliorare lo stato di salute e impedire la trasmissione del virus ad altre persone.