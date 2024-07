I sintomi comuni sono:

Dolore o dolorabilità profonda che peggiora quando si carica l’articolazione (ad esempio stando in piedi)

Rigidità delle articolazioni dopo aver dormito o essere stati fermi, che scompare entro 30 minuti dalla ripresa dei movimenti

Articolazioni non in grado di raddrizzarsi o piegarsi completamente

Articolazioni che sfregano, stridono o scricchiolano quando ci si muove

Gonfiore delle articolazioni delle dita delle mani

Articolazioni instabili e allentate

Osteoartrite del ginocchio Immagine

In genere, l’osteoartrite inizia in una o più articolazioni. Dopo l’insorgenza dei sintomi, peggiora lentamente. Molti soggetti con osteoartrite potrebbero non essere più in grado di fare le stesse cose che facevano in passato.