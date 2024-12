Come si cura la SGB?

Il soggetto viene ricoverato in ospedale perché può sviluppare molto rapidamente problemi di respirazione potenzialmente letali. Il trattamento va avviato il prima possibile. Può includere:

Immunoglobuline somministrate in vena (farmaci che contengono utili anticorpi che possono bloccare gli anticorpi che danneggiano i nervi)

Plasmaferesi (un processo di filtrazione del sangue volto a eliminare gli anticorpi che attaccano i nervi)

Se la respirazione s’indebolisce, il medico può:

Inserire un tubo nei polmoni (facendolo passare dalla gola) e collegarlo a un respiratore artificiale (ventilatore meccanico)

Può essere necessario molto tempo per guarire dalla SGB. La maggior parte dei soggetti guarisce entro un anno, ma per alcuni soggetti ci vuole più tempo e non recuperano mai completamente la forza muscolare.