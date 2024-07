Il medico pone al soggetto e ai familiari domande sui sintomi. Inoltre fanno dei test di memoria e altri test cerebrali.

Per stabilire se vi siano altri problemi di salute a causare la demenza, il medico esegue un esame obiettivo e degli esami del sangue. Inoltre, eseguono esami di diagnostica per immagini, come una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica (RMI) per individuare eventuali anomalie cerebrali.