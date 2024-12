I volontari donano circa 450 ml di sangue alla volta. Il sangue viene inviato a una banca del sangue, dove viene conservato.

Prima di donare il sangue i volontari devono rispondere a delle domande, per garantire che il loro sangue sia sicuro per la somministrazione ad altre persone. Viene loro chiesto quali Paesi hanno visitato e se abbiano avuto comportamenti che potrebbero averli messi a rischio di contrarre alcune malattie, fra cui epatite e infezione da HIV. Dopo la donazione, il sangue viene analizzato per escludere la presenza di certe infezioni. Le analisi rendono le trasfusioni di sangue molto sicure, sebbene non possano eliminare tutti i possibili rischi.

Talvolta è possibile donare sangue per se stessi. Per esempio, se è previsto un intervento chirurgico che potrebbe comportare notevole sanguinamento, il medico può far donare al paziente il proprio sangue alcune settimane prima dell’intervento. Fino all’intervento il paziente assume compresse di ferro per aiutare l’organismo a produrre più sangue. Se durante l’intervento si rende necessario del sangue, il medico può fare una trasfusione col sangue del paziente.