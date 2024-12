Un intervento chirurgico è una procedura in cui i medici eseguono un taglio nel corpo del paziente per trattare una malattia, un trauma o un altro problema di salute. Alcuni esempi di intervento chirurgico sono l’asportazione di un tumore, l’apertura di un’ostruzione intestinale o l’attaccamento di un vaso sanguigno in una nuova sede per favorire l’afflusso ematico verso una parte del corpo.

Un intervento chirurgico di emergenza serve a trattare tempestivamente un problema potenzialmente letale, come la riparazione di un’arteria lacerata

Un intervento chirurgico d’urgenza serve a trattare un problema grave nel giro di poche ore, come l’asportazione dell’appendice infiammata

Un intervento chirurgico elettivo tratta un problema non urgente, come la protesi di un’articolazione del ginocchio o la rimozione di rughe del viso per migliorare l’aspetto fisico (chirurgia estetica)

I medici a volte classificano gli interventi chirurgici in interventi maggiori o minori.

Un intervento chirurgico maggiore di solito prevede l’incisione della zona addominale, del torace o della testa. Un’équipe di medici esegue l’intervento chirurgico in sala operatoria con il soggetto in stato di incoscienza. Successivamente, di solito il soggetto trascorre una o più notti in ospedale.

Un intervento chirurgico minore non prevede l’apertura di una grande parte del corpo e in genere non coinvolge gli organi principali. Questo tipo di intervento viene eseguito da un medico, piuttosto che da un’équipe, in ospedale o in altra sede (come un ambulatorio medico). Solitamente, il paziente può tornare a casa il giorno stesso.

Se il medico raccomanda un intervento chirurgico, il soggetto può richiedere un secondo parere, in cui espone a un altro medico il suo problema di salute e gli chiede come lo tratterebbe. Questo consente al soggetto di confrontare il consiglio del secondo medico con quello del suo medico curante.