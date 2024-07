Panoramica sul ruolo del fosfato nell’organismo

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Il fosforo è un elemento primario dell’organismo. Il fosforo è presente nell’organismo quasi esclusivamente in combinazione con l’ossigeno, sotto forma di fosfato. Il fosfato è uno degli elettroliti dell’organismo, minerali dotati di una carica elettrica quando disciolti in liquidi corporei come il sangue, anche se la maggior parte del fosfato presente nell’organismo è priva di carica. (Vedere anche Panoramica sugli elettroliti)

Circa l’85% del fosfato dell’organismo è contenuto nelle ossa. Il resto è localizzato principalmente all’interno delle cellule, dove interviene nei processi di produzione energetica.

Il fosfato è necessario per la formazione di ossa e denti; viene utilizzato anche come componente strutturale di molte sostanze importanti, comprese quelle usate dalle cellule per la produzione di energia, le membrane cellulari e il DNA (acido desossiribonucleico).

L’organismo ottiene il fosfato dagli alimenti. Gli alimenti ricchi di fosfato sono latte, tuorlo d’uovo, cioccolato e bevande analcoliche. Per mantenere un livello normale di fosfato nel sangue, gli adulti devono consumarne 700 milligrammi al giorno.

Il fosfato viene escreto dall’organismo nelle urine e talvolta nelle feci. La quantità di fosfato nelle feci varia a seconda della quantità assorbita o meno dagli alimenti.

I livelli di fosfato nel sangue possono essere:

Troppo alti (iperfosfatemia)

Troppo bassi (ipofosfatemia)