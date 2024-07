Panoramica sul ruolo del calcio nell’organismo

Il calcio è uno degli elettroliti dell’organismo, minerali dotati di una carica elettrica quando disciolti in liquidi corporei come il sangue, anche se la maggior parte del calcio presente nell’organismo è priva di carica. (Vedere anche Panoramica sugli elettroliti)

Circa il 99% del calcio nell’organismo è immagazzinato nelle ossa, ma il calcio si trova anche all’interno delle cellule (in particolare nelle cellule muscolari) e nel sangue. Il calcio è essenziale per i seguenti processi:

Formazione di ossa e denti

Contrazioni muscolari

Normale funzionamento di molti enzimi

Coagulazione del sangue

Ritmo cardiaco normale

L’organismo controlla con precisione la quantità di calcio all’interno delle cellule e nel sangue. Il calcio viene spostato dalle ossa al sangue secondo necessità, per mantenere un livello costante di calcio nel sangue. Se le persone non assumono una quantità sufficiente di calcio, le ossa perdono calcio e si indeboliscono. Ne può derivare osteoporosi , ovvero una riduzione della densità ossea che può causare fratture ossee. Per mantenere un livello normale di calcio nel sangue senza indebolire le ossa, si devono assumere almeno 1.000-1.300 milligrammi di calcio al giorno. Per assorbire il calcio è inoltre necessaria la vitamina D. Gli adulti devono assumere 600 unità di vitamina D al giorno (o 800 unità nel caso degli anziani).

I livelli di calcio nel sangue sono regolati da due ormoni principali:

Ormone paratiroideo

Calcitonina

L’ormone paratiroideo è prodotto dalle quattro paratiroidi, che si trovano dietro la tiroide, nel collo. Se i livelli di calcio nel sangue diminuiscono, le paratiroidi producono maggiori quantità di ormone paratiroideo. Se, invece, i livelli di calcio nel sangue aumentano, le paratiroidi producono meno ormone paratiroideo. L’ormone paratiroideo svolge le seguenti funzioni:

Stimola il rilascio di calcio nel sangue da parte delle ossa.

Induce i reni a eliminare meno calcio con le urine.

Stimola l’apparato digerente ad assorbire maggiori quantità di calcio.

Induce i reni ad attivare la vitamina D che, a sua volta, aumenta le capacità dell’apparato digerente di assorbire calcio.

La calcitonina viene prodotta dalle cellule della tiroide. Riduce i livelli di calcio nel sangue rallentando la scomposizione delle ossa, ma solo lievemente.

La condizione di troppo poco calcio nel sangue è detta ipocalcemia. La condizione di troppo calcio nel sangue è detta ipercalcemia.