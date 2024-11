Panoramica sull’ipofisi

Le disfunzioni ipofisarie possono essere di vario tipo e sono, di solito, causate dallo sviluppo di un tumore benigno (adenoma). Il tumore può secernere quantità eccessive di uno o più ormoni ipofisari o comprimere le cellule sane causando una ridotta produzione di uno o più ormoni ipofisari.

Il tumore può anche determinare un aumento delle dimensioni dell’ipofisi, con o senza alterazioni della produzione ormonale. Talvolta, sono contemporaneamente presenti la produzione eccessiva di un ormone prodotto da un tumore ipofisario e il deficit di un altro ormone a causa della compressione esercitata dal tumore stesso.

Talvolta l’eccesso di liquido cerebrospinale può riempire lo spazio che circonda l’ipofisi e comprimerla (sindrome della sella vuota). La pressione può far sì che l’ipofisi produca una quantità eccessiva o insufficiente di ormoni.

Il deficit o l’eccesso di ormoni ipofisari può determinare sintomatologie molto varie.

L’iperproduzione di ormoni ipofisari provoca disturbi come:

Acromegalia o gigantismo: Ormone della crescita

Malattia di Cushing: Ormone adrenocorticotropo (ACTH)

Galattorrea (produzione di latte negli uomini o in donne che non hanno avuto una gravidanza): Prolattina

Disfunzione erettile: Prolattina

Infertilità (in particolare nelle donne): Prolattina

L’ipoproduzione di ormoni ipofisari provoca disturbi come:

Carenza di argininavasopressina (diabete insipido centrale): Vasopressina

Ipopituitarismo: vari ormoni

I medici possono diagnosticare la disfunzione ipofisaria con vari esami. Le tecniche di diagnostica per immagini, più comunemente la risonanza magnetica per immagini (RMI), consentono di verificare un eventuale aumento delle dimensioni dell’ipofisi (ad esempio, se è presente un tumore ipofisario) o una loro riduzione (ad esempio, nell’ipopituitarismo) e consentono di stabilire, in genere, la presenza o meno di un tumore.

I medici possono misurare i livelli degli ormoni ipofisari con un semplice esame del sangue. In base alla sintomatologia, stabiliscono quali livelli degli ormoni ipofisari misurare. I livelli di alcuni ormoni ipofisari non sono facili da interpretare, perché variano notevolmente durante il giorno, in base alle necessità dell’organismo. Il dosaggio di un ormone in un campione di sangue raccolto casualmente non fornisce informazioni utili.

Per il dosaggio di alcuni di questi ormoni, i medici somministrano una sostanza che normalmente ne stimola la produzione e poi misurano il livello dell’ormone. Ad esempio, se si inietta insulina, i livelli di ACTH, dell’ormone della crescita e della prolattina dovrebbero aumentare. Invece di misurare direttamente i livelli dell’ormone della crescita, spesso si valuta un altro ormone, il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1). L’ormone della crescita viene secreto in modo ciclico e i suoi livelli variano rapidamente, ma i livelli di IGF-1 ne riflettono la produzione giornaliera complessiva. Per tutte queste ragioni, l’interpretazione dei risultati degli esami del sangue per gli ormoni ipofisari è complessa.