Gigantismo e acromegalia

I farmaci possono essere utilizzati anche per trattare livelli innalzati di ormone della crescita. Sono disponibili farmaci che agiscono sul tumore per sopprimere la secrezione dell’ormone della crescita e farmaci che bloccano l’interazione tra l’ormone della crescita e il suo recettore. Entrambi i tipi di farmaci riducono i sintomi correlati a una secrezione eccessiva di ormone della crescita.

La scelta del farmaco è personalizzata in base al paziente da trattare, ma la maggior parte riceve un trattamento con una classe di farmaci chiamati ligandi del recettore della somatostatina, che riducono la secrezione dell’ormone della crescita, riducendo così la produzione di IGF-1. In molti casi, questi farmaci riducono anche le dimensioni del tumore. Tali farmaci comprendono octreotide, lanreotide e pasireotide. Solitamente sono tutti somministrati una volta al mese.

Anche pegvisomant, un bloccante del recettore dell’ormone della crescita, è usato per trattare l’acromegalia. Può essere utile nei soggetti che non rispondono agli analoghi della somatostatina. Riduce la produzione di IGF-1 interferendo con l’azione dell’ormone della crescita prodotto dal tumore. Viene somministrato come iniezione giornaliera sottocutanea ed è efficace nella maggior parte delle persone quando la dose viene aumentata a livelli adeguati.

Occasionalmente, la cabergolina viene utilizzata per trattare l’acromegalia, specialmente nei casi più lievi quando i livelli di IGF-1 nel siero non sono molto al di sopra della norma. Questo farmaco non è efficace quanto i ligandi del recettore della somatostatina, ma siccome viene assunto per via orale anziché mediante iniezione, può essere preferito da alcune persone.

Tutti questi farmaci sono efficaci per controllare l’acromegalia in molti pazienti fino a quando vengono assunti; tuttavia, non offrono una cura.