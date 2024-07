Nella maggior parte dei casi, le ernie iatali da scivolamento sono di dimensioni irrilevanti e i soggetti sono quasi sempre asintomatici. I sintomi presenti, di solito, sono modesti. In genere, sono collegati al reflusso gastroesofageo e includono indigestione, soprattutto se il soggetto si sdraia subito dopo aver mangiato. Tuttavia, meno della metà dei soggetti con ernia iatale soffre di malattia da reflusso gastroesofageo. I sintomi peggiorano in posizione china, in condizioni di sforzo e in caso di sollevamento di oggetti pesanti, nonché in gravidanza.

Un’ernia iatale paraesofagea di solito non causa sintomi, ma può essere intrappolata o compressa dal diaframma, che ne riduce in tal modo l’apporto ematico. Questa condizione seria e dolorosa, detta strangolamento, richiede un intervento chirurgico immediato. La sintomatologia può comprendere dolore toracico, flatulenza (gonfiore), eruttazione e difficoltà nella deglutizione.

Raramente, dalla superficie dell’ernia, di qualsiasi tipo, può verificarsi un sanguinamento microscopico o massivo.