Retto e ano

Il retto è una camera che inizia alla fine dell’intestino crasso, immediatamente dopo il colon sigmoideo, e termina con l’ano ( see also page Panoramica sull’ano e sul retto). Normalmente, il retto è vuoto perché le feci vengono raccolte nel colon discendente. Alla fine, il colon discendente si riempie e le feci passano nel retto, provocando lo stimolo a evacuare (defecare). Gli adulti e i ragazzi sono in grado di sopportare questo stimolo fino a quando non raggiungono il bagno. I neonati e i bambini più piccoli non hanno il controllo muscolare necessario a ritardare la defecazione.

L’ano è l’apertura posta alla fine del tratto digerente, attraverso la quale le feci vengono espulse dall’organismo. L’ano è in parte formato dagli strati superficiali del corpo, compresa la cute, e in parte dall’intestino. L’ano è rivestito da una continuazione della cute esterna. Un anello muscolare (sfintere anale) mantiene l’ano chiuso fino al momento dell’evacuazione.

(Vedere anche Panoramica sull’apparato digerente.)