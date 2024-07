Disturbo acuto da stress

L’autoterapia è fondamentale durante e dopo una crisi o un trauma. Può essere suddivisa in tre componenti:

sicurezza personale

salute fisica e sostegno pratico

consapevolezza

La sicurezza personale è fondamentale. Dopo un episodio traumatico, le persone sono in grado di elaborare meglio l’accaduto quando si rendono conto che loro e i loro cari sono al sicuro. Tuttavia, può essere difficile raggiungere una completa sicurezza quando ci si trova in condizioni di crisi continua, ad esempio nei casi di violenza domestica oppure durante una guerra o una pandemia infettiva. Durante tali difficoltà continue, le persone devono richiedere la guida di esperti sul modo in cui loro e i loro cari possano essere il più al sicuro possibile.

Il benessere fisico può essere a rischio durante e dopo un’esperienza traumatica. Si deve cercare di mantenere un programma di alimentazione, sonno e attività fisica che sia salutare. I farmaci e le sostanze con effetti sedativi (per esempio gli ansiolitici) e inebrianti (per esempio l’alcol) devono essere usati con parsimonia, se non evitati del tutto. Il sostegno pratico include assistenza con alloggio, supporto legale, assicurazione e altre questioni che devono essere affrontate ma possono sovraccaricare.

Un approccio consapevole all’autoterapia mira a ridurre le sensazioni di stress, noia, collera, tristezza, e isolamento che normalmente avvertono le persone traumatizzate. Se le circostanze lo consentono, i soggetti a rischio devono adottare e seguire un programma quotidiano normale (per esempio alzarsi, lavarsi, vestirsi, uscire e fare una passeggiata, e preparare e consumare i pasti regolarmente).

Può risultare utile praticare hobby familiari e attività divertenti che siano fonte di distrazione: disegnare, guardare un film o cucinare.

Le interazioni con familiari e amici, nonché il coinvolgimento nella comunità, possono essere fondamentali, sebbene sia difficile continuare a relazionarsi con gli altri durante una crisi.

Lo stretching e l’esercizio fisico sono utili, ma le tecniche di autoconsolazione come contare i propri respiri, la meditazione o l’autoipnosi possono essere ugualmente utili.

Sotto stress, le persone possono diventare irascibili, persino con coloro a cui tengono. L’intervento di amici e familiari può essere particolarmente utile nell’aprire un dialogo e nell’esprimere preoccupazione e conforto. Inviare un biglietto simpatico, preparare dei biscotti per qualcuno e offrire un sorriso possono essere non solo una bella sorpresa per chi li riceve, ma possono anche ridurre la disperazione e la vergogna che tendono ad essere parte dell’esperienza traumatica.