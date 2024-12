L’osteonecrosi mandibolare indotta da farmaci (MRONJ) è una rara condizione potenzialmente debilitante che provoca l’esposizione dell’osso mandibolare.

La MRONJ si osserva in alcuni soggetti che hanno assunto o stanno assumendo alte dosi di bifosfonati per via endovenosa o il farmaco denosumab, in particolare se hanno il cancro o si sottopongono a chirurgia orale.

La MRONJ può insorgere dopo l’estrazione di un dente, in seguito a una lesione, a radioterapia o per nessun motivo evidente.

Idealmente il trattamento deve essere eseguito da un chirurgo orale con molta esperienza.

Per prevenire la MRONJ, gli eventuali interventi di chirurgia orale necessari devono essere effettuati, ove possibile, prima di iniziare la terapia con bifosfonati.

L’“osteonecrosi della mandibola (ONJ)” è solitamente “indotta da farmaci” e si osserva principalmente in soggetti con uso pregresso o in corso di bifosfonati o denosumab; quando è correlata a farmaci, l’ONJ è chiamata MRONJ. I bifosfonati e denosumab sono farmaci che limitano la perdita di densità ossea nei soggetti affetti da patologie come l’osteoporosi e tumori ossei. La maggior parte dei soggetti con MRONJ ha un tumore che è stato trattato con alte dosi di bifosfonati per via endovenosa. Molto raramente, la MRONJ è stata osservata in soggetti trattati con bifosfonati per via orale per l’osteoporosi postmenopausale. L’osteonecrosi della mandibola può interessare soggetti che non hanno tumori o che non hanno assunto bifosfonati o denosumab, ma si tratta di casi estremamente rari.

La MRONJ può verificarsi in qualsiasi momento o dopo l’estrazione di un dente o un trauma. (La radioterapia nel distretto testa-collo può causare un disturbo simile detto osteoradionecrosi). Talvolta, un’infezione ossea (osteomielite) della mandibola viene erroneamente diagnosticata come MRONJ.

Il rischio di MRONJ nei soggetti affetti da osteoporosi che assumono bifosfonati per via orale è estremamente basso. I pazienti devono quindi continuare ad assumere i bifosfonati orali come prescritto. Tuttavia, ove possibile, ogni eventuale intervento chirurgico orale necessario deve essere effettuato prima di iniziare l’uso di bifosfonati. I pazienti devono continuare anche ad avere una buona igiene orale durante l’assunzione di bifosfonati.

Sintomi della MRONJ La MRONJ è solitamente dolorosa e può comportare fuoriuscita di pus dalla bocca o dalla zona mandibolare. Alcune persone, tuttavia, sono asintomatiche.

Diagnosi della MRONJ Visita da parte di un dentista, un chirurgo orale o un medico La MRONJ viene diagnosticata durante una visita dal dentista o da un chirurgo orale o talvolta da un medico.