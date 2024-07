Nuove calzature

Ortesi

Non indossare scarpe che causano dolore sotto la base dell’alluce può essere sufficiente. Tuttavia, se i sintomi della sesamoidite persistono, l’uso di cuscinetti nonché di scarpe con suola spessa, tacchi bassi, ortesi (dispositivi inseriti nella scarpa) o un insieme di questi accorgimenti possono aiutare a ridurre la pressione sulle ossa sesamoidi.

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per via orale o le infiltrazioni locali di corticosteroidi e anestetici nella zona colpita possono aiutare ad alleviare il dolore.