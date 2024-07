Panoramica sui problemi del piede e della caviglia

Cambiamenti delle calzature e ortesi

Iniezioni di anestetici e/o corticosteroidi

Talvolta intervento chirurgico

Molte patologie del piede sono trattate con successo cambiando le calzature, ovvero indossando scarpe diverse o utilizzando plantari o altri dispositivi inseriti nella scarpa che possono cambiare la posizione o l’ampiezza di movimento del piede, al fine di alleviare la pressione sulle articolazioni colpite o sulle zone dolenti (plantari ortopedici o ortesi).

Le iniezioni di un anestetico nell’articolazione interessata o nella zona dolorosa spesso alleviano il dolore e riducono gli spasmi muscolari, consentendo il movimento più agevole dell’articolazione. Talvolta, per ridurre il dolore e l’infiammazione può essere iniettato anche un corticosteroide.

Qualora questi trattamenti non risultino efficaci, a volte è necessario un intervento chirurgico per migliorare l’allineamento e la funzione articolare e per alleviare il dolore.