L’osteonecrosi non è una patologia specifica, ma una condizione in cui la morte dell’osso è limitata a una o più aree più specifiche (localizzate). Esistono due categorie generali di osteonecrosi:

Traumatica (in seguito a una ferita)

Non traumatica

L’osteonecrosi traumatica è la forma più comune. La causa più frequente di osteonecrosi traumatica è una frattura scomposta. In una frattura scomposta, un osso si spezza in due o più parti e si sposta in modo tale che le estremità fratturate non sono allineate. Il tipo di frattura scomposta che provoca più frequentemente osteonecrosi è quella dell’anca (vedere Fratture dell’anca) e si verifica più frequentemente nei soggetti anziani.

Un’altra causa di osteonecrosi traumatica è la lussazione. Una lussazione si verifica quando le estremità delle ossa delle articolazioni si separano completamente, come nella lussazione dell’anca.

Una frattura scomposta o una lussazione può danneggiare i vasi sanguigni che alimentano l’estremità superiore del femore (la testa del femore che interviene nell’articolazione dell’anca), causando così la necrosi di questa parte dell’osso. Questa necrosi dell’osso si verifica con minor frequenza in altre aree del corpo.

Alcuni fattori di rischio dell’osteonecrosi

L’osteonecrosi non traumatica si manifesta senza trauma o lesione diretta. Questo tipo può essere causato da una patologia o da una condizione derivante dal blocco di piccoli vasi sanguigni che alimentano alcune aree dell’osso. Le aree più comunemente colpite sono la testa del femore (che fa parte dell’articolazione dell’anca), il ginocchio e la parte superiore del braccio a livello della spalla. Questo disturbo colpisce gli uomini più spesso che le donne, si osserva principalmente in soggetti di età compresa tra i 30 e i 50 anni e spesso colpisce entrambe le anche o entrambe le spalle. Le cause più comuni sono rappresentate da:

L’uso di corticosteroidi (principalmente se somministrati ad alte dosi, per lunghi periodi di tempo o entrambi)

Un consumo eccessivo cronico di alcol (più di 3 bevande al giorno per diversi anni)

È stata identificata una serie di altre cause, che comunque si verificano con minor frequenza. Queste altre cause includono alcuni disturbi della coagulazione del sangue, anemia falciforme, malattie del fegato, tumori, malattia di Gaucher, radioterapia e malattia da decompressione (che colpisce i sommozzatori che risalgono in superficie troppo rapidamente). Anche vari disturbi trattati con alte dosi di corticosteroidi (come il lupus eritematoso sistemico [LES]) o l’uso stesso di corticosteroidi può causare osteonecrosi. In questi casi, può non essere chiaro se la causa sia il disturbo o il corticosteroide.

Nel 20% circa dei casi di osteonecrosi la causa è sconosciuta.

Se un osso presenta un’osteonecrosi non traumatica, questa è presente anche sullo stesso osso dal lato opposto del corpo, anche se non ci sono sintomi. Ad esempio, se è colpita un’anca, nel 60% dei casi è interessata anche l’altra anca.

L’osteonecrosi spontanea del ginocchio (spontaneous osteonecrosis of the knee, SONK) può interessare anziani che non presentano fattori di rischio specifici per il disturbo. La SONK è diversa da altre forme di osteonecrosi. Si ritiene che la SONK sia causata da una frattura da insufficienza. Una frattura da insufficienza si verifica senza un trauma diretto ed è causata dalla normale usura dell’osso colpito dall’osteoporosi. Tuttavia, l’osteonecrosi del ginocchio può dipendere anche da traumi o qualsiasi fattore di rischio di osteonecrosi non traumatica.