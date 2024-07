CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile è una malattia genetica che colpisce prevalentemente gli uomini e causa tremore, perdita di coordinazione e alla fine demenza.

La sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile è causata da una mutazione genetica.

Generalmente, si sviluppano prima dei tremori alle mani, seguiti da perdita di coordinazione, rallentamento dei movimenti, diminuzione dell’espressione facciale e, infine, demenza.

I test genetici possono confermare la diagnosi.

Primidone, propranololo o farmaci utilizzati per trattare la malattia di Parkinson possono spesso alleviare i tremori.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi del movimento.)

La sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile può colpire fino a 1 uomo su 3.000 oltre i 50 anni.

La sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile deriva da un’anomalia (chiamata premutazione) in un gene nel cromosoma X (uno dei cromosomi sessuali). La premutazione è meno estesa rispetto alla mutazione completa da cui deriva la sindrome dell’X fragile, che causa deficit intellettivo nei bambini. I maschi hanno un cromosoma X e un cromosoma Y, mentre le femmine hanno due cromosomi X. I maschi ereditano un cromosoma X dalla madre e un cromosoma Y dal padre. Se il cromosoma X ereditato dalla madre contiene il gene anomalo che causa la sindrome da tremore/atassia associata alla X fragile, manifesteranno il disturbo, che è classificato come una malattia legata al cromosoma X. Nelle malattie legate al cromosoma X, i sintomi sono solitamente più gravi nei maschi. Nelle femmine, la presenza di due cromosomi X può aiutare a proteggerle.

Le persone con premutazione sono considerate portatrici (persone con un gene anomalo per un disturbo, che non ne hanno i sintomi). Tuttavia, circa il 30% degli uomini e meno del 5% delle donne con premutazione sviluppano una sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile. Il rischio di sviluppare la malattia aumenta con l’invecchiamento.

Gli uomini con premutazione lo trasmettono alle figlie (ma non ai figli). La maggior parte delle donne con premutazione non sono colpite e quindi possono passare inconsapevolmente il gene ai figli maschi (nipoti degli uomini con premutazione). I figli di queste donne hanno il 50% di probabilità di ereditare la premutazione. Quando la premutazione passa dalla madre al figlio, a volte si trasforma in una mutazione completa, causando la sindrome associata all’X fragile nel bambino.

Sintomi della sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile I sintomi della sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile si sviluppano di solito durante l’età adulta avanzata. Il primo sintomo è spesso Tremore alle mani, in genere quando le persone cercano di compiere un’azione Altri sintomi includono tremore a riposo, perdita di coordinazione (atassia), lentezza dei movimenti, rigidità e diminuzione dell’espressività facciale (sintomi parkinsoniani). Con il progredire del disturbo, la perdita di coordinazione peggiora. Le persone possono avere difficoltà a ricordare eventi recenti e a risolvere problemi. Possono pensare più lentamente. La funzione mentale può deteriorarsi progressivamente. Possono presentarsi anche disturbi della personalità, come depressione, ansia, impazienza, ostilità e malumore. Si può perdere la sensibilità ai piedi. Gli organi interni possono funzionare male. Le persone colpite possono sentirsi stordite quando si alzano perché la pressione arteriosa non aumenta come dovrebbe (ipotensione ortostatica). Infine, possono perdere il controllo della vescica e dell’intestino. Dopo la comparsa dei sintomi, possono vivere ancora dai 5 ai 25 anni. Nelle donne con premutazione, i sintomi sono solitamente meno gravi, probabilmente perché hanno un altro cromosoma X, che sembra proteggere dagli effetti del cromosoma X con la premutazione. Le donne con la premutazione presentano una maggiore probabilità di avere una menopausa precoce e problemi di infertilità rispetto a quelle senza permutazione.

Diagnosi della sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile Valutazione medica

Test genetici

Talvolta, risonanza magnetica per immagini La sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile spesso non viene identificata o è confusa con disturbi che causano sintomi simili, come la malattia di Parkinson e la malattia di Alzheimer. I tremori possono essere scambiati per tremore essenziale (un disturbo del tremore comune che causa raramente altri sintomi). Se il medico sospetta la sindrome da tremore/atassia associata alla X fragile, chiede informazioni sui sintomi fra i familiari, in particolare se i nipoti hanno difficoltà intellettuali o se le figlie hanno avuto menopausa precoce o problemi di infertilità. Quando il medico esamina i bambini con sindrome da X fragile, deve scoprire se i nonni hanno avuto sintomi che possono suggerire una sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile. Può essere effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI) per verificare la presenza di anomalie caratteristiche nel cervello. I test genetici possono confermare la diagnosi. Le figlie e i nipoti maschi degli uomini con sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile devono sottoporsi a consultazione genetica. La presenza della premutazione nelle figlie femmine può essere controllata con un test, consentendo loro di poter decidere se avere figli e se sottoporsi ad esami prenatali in caso di gravidanza.

Trattamento della sindrome da tremore/atassia associata all’X fragile Farmaci per controllare i tremori I tremori possono spesso essere alleviati dal primidone (un farmaco anticonvulsivante), dal propranololo (un betabloccante) oppure da molti dei farmaci utilizzati per controllare il tremore dovuto alla malattia di Parkinson.