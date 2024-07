Stent endovascolare o riparazione chirurgica tradizionale

Farmaci per ridurre l’ipertensione arteriosa

I soggetti vengono sottoposti a una TC ogni 6-12 mesi in modo che i medici possano monitorare l’aneurisma e determinarne un’eventuale espansione.

Ai pazienti viene somministrato un beta-bloccante, un calcio-antagonista o un altro farmaco antipertensivo per diminuire la velocità di crescita dell’aneurisma e ridurne il rischio di rottura. Per i fumatori, è molto importante smettere di fumare.

È decisamente preferibile trattare un aneurisma dell’aorta toracica prima che si rompa. Per questo, quando raggiunge le dimensioni di 5,5-6 cm o più, i medici raccomandano la riparazione. Nei soggetti con sindrome di Marfan, la rottura è più probabile, pertanto i medici possono consigliare l’intervento chirurgico anche per aneurismi più piccoli.

La scelta della tecnica della riparazione di aneurisma dipende da molti fattori, come l’età e la salute generale del soggetto, nonché l’anatomia dell’aorta e dell’aneurisma. In genere, l’impianto di stent è la terapia di prima scelta per gli aneurismi dell’aorta toracica, perché è molto meno invasivo e non richiede un’incisione toracica a cielo aperto, più dolorosa e con tempi di recupero maggiori. L’intervento a cielo aperto viene eseguito meno comunemente e in genere è necessario solo quando uno stent non è adatto alla forma dell’aorta.

Uno stent endovascolare è un tubo cavo di tessuto supportato da una retina metallica che può essere inserito nell’aorta in corrispondenza dell’aneurisma. Per eseguire un impianto di stent endovascolare, i medici inseriscono un lungo filo sottile nella grande arteria inguinale (arteria femorale) e lo fanno risalire fino all’area della dissezione. Fanno quindi scivolare lo stent lungo il filo, facendolo avanzare fino alla sede dell’aneurisma aortico. A questo punto, aprono lo stent in corrispondenza della zona danneggiata dell’aorta per formare un canale stabile per il flusso sanguigno. Lo stent impiantato è permanente. Tale procedura richiede da 2 a 4 ore e la degenza ospedaliera è di solito più breve rispetto all’intervento a cielo aperto.

Il rischio di decesso è inferiore al 4% durante l’intervento di impianto di stent negli aneurismi dell’aorta toracica, ma varia dal 30 al 50% in caso di impianto di stent o intervento chirurgico per un aneurisma toracico rotto. Gli aneurismi dell’aorta toracica rotti e non trattati sono sempre letali.

Se la causa dell’aneurisma è sifilide o un’altra infezione, i medici somministrano antibiotici per trattare l’infezione. Di solito deve anche essere riparato l’aneurisma.