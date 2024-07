Panoramica sui tumori

I tessuti cancerosi maligni si possono distinguere in tumori del sangue e dei tessuti che formano il sangue (leucemie e linfomi) e in tumori “solidi” (una massa solida di cellule). I tumori cancerosi solidi possono essere classificati come carcinomi o sarcomi. Tumori specifici possono essere ulteriormente classificati in base all’organo in cui si sviluppano originariamente e al tipo di cellula in cui hanno origine ad esempio, il carcinoma a cellule squamose della pelle.

Le leucemie e i linfomi sono i tumori del sangue e dei tessuti che formano il sangue (emopoietici) e delle cellule del sistema immunitario. Le leucemie originano da cellule emopoietiche soppiantando le cellule sanguigne sane nel midollo osseo. Le cellule tumorali dei linfomi ingrossano i linfonodi, producendo ampie masse in corrispondenza di ascelle, inguine, addome o torace.

I carcinomi sono tumori delle cellule che ricoprono la pelle, i polmoni, il tratto digerente e gli organi interni. Esempi di carcinomi sono il tumore della cute, del polmone, del colon, dello stomaco, della mammella, della prostata e della tiroide. Tipicamente, i carcinomi insorgono più frequentemente negli anziani rispetto ai giovani.

I sarcomi sono tumori delle cellule del mesoderma. Le cellule del mesoderma formano di norma i muscoli, i vasi sanguigni, le ossa e il tessuto connettivo. Esempi di sarcomi sono il leiomiosarcoma (tumore della muscolatura liscia presente nella parete degli organi digerenti) e l’osteosarcoma (tumore delle ossa). Tipicamente, i sarcomi sono più frequenti nei giovani che negli anziani.