James Y. McCue, MD

Specializzazioni e competenze

  • Emergency Medicine, Emergency Medical Services

Affiliazioni

Formazione

  • Medical School: University of California Davis School of Medicine
  • Residency: University of California, San Francisco-Fresno

Selezione di premi, riconoscimenti e pubblicazioni

  • Mumma BE, McCue JY, Li CS, Holmes JF. Effects of emergency department expansion on emergency department patient flow. Acad Emerg Med 21(5):504-9, 2014.

Capitoli e commenti del Manuale