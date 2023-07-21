Michael Croix, MD
Specializzazioni e competenze
- Infectious Diseases, Mycobacterial diseases, Transplant Infectious Diseases
Formazione
- Residency, Pediatrics, Internal Medicine, University At Buffalo (USA). 2016 - 2020
- Fellowship, Infectious Disease, University of Rochester Medical Center. 2020 - 2022
- Fellowship, Transplant Infectious Disease, University of Rochester Medical Center. 2022 - 2023
Selezione di premi, riconoscimenti e pubblicazioni
- Croix MC, Munsiff SS IDCases.. 2022 27 :e01379. Epub 01/05/2022
Capitoli e commenti del Manuale