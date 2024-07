Ordini di non rianimare(Do-Not-Resuscitate, DNR)

L’ordine di non rianimare (DNR) inserito dal medico nella cartella clinica di un soggetto informa il personale medico del divieto di esecuzione della procedura di rianimazione cardiopolmonare (RCP). Dato che non si tenta di effettuare la RCP, verranno evitate anche altre misure di rianimazione a essa successive (come elettroshock cardiaco e respirazione artificiale mediante intubazione). Questo ordine è sempre stato particolarmente utile per evitare cure invasive non necessarie e non desiderate in fase terminale. Il tasso di successo della RCP in fase terminale è estremamente basso (vedere anche Panoramica sulle questioni legali ed etiche nell’assistenza sanitaria).

Nell’ambito della pianificazione assistenziale per pazienti gravemente ammalati, queste persone e i loro medici devono discutere la possibilità di un arresto cardiaco (quando il cuore si arresta e la respirazione cessa) alla luce delle loro condizioni cliniche correnti, discutere della procedura di RCP e dei possibili esiti e discutere delle preferenze di trattamento. Se un individuo non è capace di decidere in merito alla procedura RCP, deciderà il sostituto autorizzato.

L’ordine DNR non significa “non trattare”. Implica unicamente che non deve essere tentata una procedura di RCP. Altri trattamenti (ad esempio, terapia antibiotica, trasfusioni, dialisi o uso di ventilatore) mirati a un possibile prolungamento della vita sono comunque somministrati. Se indicato dalle condizioni dell’individuo, tali altri trattamenti sono solitamente associati a maggiori probabilità di successo rispetto alla RCP. Il trattamento di eliminazione del dolore e le cure di conforto (le cosiddette cure palliative) devono sempre essere somministrati.

Tutti gli stati offrono, inoltre, speciali ordini DNR che sono efficaci in ambiente extra ospedaliero, ovunque il soggetto si trovi. Si chiamano out-of-hospital DNR order, Comfort Care order, No CPR order e altri ancora. In linea generale, richiedono la firma del medico e del paziente (o sostituto del paziente) e forniscono al paziente un modulo a rapida identificazione chiaramente visibile (un bracciale o una collana) che il personale di servizio di pronto soccorso possa identificare prontamente. Questi ordini sono particolarmente importanti per i soggetti terminali che desiderino esclusivamente cure di conforto rifiutando la procedura di rianimazione in caso di arresto dell’attività cardiaca o respiratoria. Il testamento biologico e le procure per assistenza sanitaria non hanno generalmente efficacia in casi di emergenza. Inoltre, sono quasi sempre necessarie delle misure di primo soccorso per avviare il supporto vitale, a meno non esista un ordine DNR che viene consegnato ai soccorritori. Attualmente, molti stati stanno integrando lo stato DNR in un ordine medico mobile denominato Provider Orders for Life Sustaining Treatment (Ordini del medico relativi al trattamento di sostegno vitale).

Termini medici correlati a trattamenti di prolungamento della vita