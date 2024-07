Sicurezza nell’allenamento

Un’adeguata idratazione è importante, soprattutto quando lo sforzo è prolungato o avviene in condizioni di particolare calore. Prima dell’attività, è opportuno idratarsi bene, bere regolarmente durante uno sforzo prolungato e continuare a bere dopo l’attività. Durante lo sforzo, è opportuno bere generalmente da 1/2 a 1 bicchiere (120-240 millilitri) ogni 15-20 minuti, in base al livello di calore e sforzo. Le persone possono essere distratte dall’attività, senza rendersi conto di avere sete. Un altro modo di stimare la quantità di liquidi necessari è sottrarre il peso corporeo dopo l’esercizio dal peso corporeo prima dell’attività. Quindi, si assumeranno 2 bicchieri di liquidi per ogni 500 grammi persi (circa 1 litro per ogni chilogrammo perso). I soggetti con insufficienza cardiaca, che sono in dialisi o affetti da altre condizioni per le quali l’assunzione di liquidi è limitata dal medico devono parlare con quest’ultimo per stabilire che quantità di liquidi possono assumere.

Tuttavia, si dovrà evitare di bere un’eccessiva quantità di acqua perché, in casi estremi, l’iperidratazione può causare un calo eccessivo dei livelli di sale nel sangue (condizione detta iponatriemia) che può provocare nausea o perfino convulsioni. L’iperidratazione e l’iponatriemia generalmente insorgono solo nelle persone impegnate in uno sforzo prolungato all’aperto (ad esempio, podisti o squadre impegnate in lunghe partite).

Per reintegrare i liquidi persi, l’acqua naturale va bene in linea generale, salvo nei casi in cui ne siano necessarie grosse quantità (ad esempio, diversi litri). Un’esigenza di questo tipo è insolita, ad eccezione dei casi in cui l’attività sia svolta all’esterno in condizioni di elevata calura e umidità. In questi casi, potrebbero preferirsi bevande integratrici contenenti elettroliti. Tuttavia, se la bevanda contiene un’elevata percentuale di zuccheri (superiore all’8% di glucosio), dovrà essere mescolata ad acqua naturale in un rapporto 50:50, in modo tale da evitare un assorbimento eccessivamente lento dei liquidi.