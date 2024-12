Antibiotici somministrati in vena (per via endovenosa)

Intervento chirurgico tempestivo

Innanzitutto, il medico pulisce delicatamente la ferita e fascia senza stringere eccessivamente la parte del corpo interessata dalla lesione con una medicazione sterile. La parte lesionata viene poi sollevata.

Ai soggetti che hanno subito una lesione da iniezione ad alta pressione vengono somministrati antibiotici in grado di combattere molte infezioni (antibiotici ad ampio spettro) per via endovenosa e, se necessario, il vaccino antitetanico. Si somministrano analgesici al bisogno.

Viene eseguito il prima possibile un intervento chirurgico per esaminare e valutare tutte le lesioni da iniezione ad alta pressione. L’intervento viene effettuato in sala operatoria e richiede l’anestesia generale. È consigliabile che venga realizzato da un chirurgo esperto nel trattamento di questo tipo di lesioni. Il chirurgo rimuove il tessuto necrotico e la maggiore quantità possibile della sostanza iniettata. In genere, l’incisione viene lasciata aperta (non suturata) e lasciata cicatrizzare oppure il chirurgo attende ed esegue la sutura solo in un secondo momento.

Può essere necessaria l’amputazione (delle dita delle mani o dei piedi oppure degli arti).

Può essere applicato un tutore sull’arto interessato per evitare di sollecitare la ferita in modo che possa cicatrizzare più rapidamente.

La fisioterapia e la terapia occupazionale possono aiutare a recuperare la funzionalità. Talvolta è necessario un secondo intervento per migliorare la funzionalità dell’arto.