University of Iowa, Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine

L’intolleranza ambientale idiopatica implica una vasta gamma di sintomi che sembrano essere innescati dall’esposizione a bassi livelli di varie sostanze identificabili o non identificabili comunemente presenti nell’ambiente o, a volte, da un’esposizione a campi elettromagnetici.

I sintomi possono includere frequenza cardiaca accelerata, dolore toracico, sudorazione, respiro affannoso, astenia, vampate e vertigini.

Alcuni esami consentono di escludere disturbi allergici che potrebbero causare sintomi simili.

Il trattamento può includere psicoterapia, astensione da certe sostanze o entrambe le cose.

L’intolleranza ambientale idiopatica viene solitamente definita come lo sviluppo di numerosi sintomi che possono essere causati dall’esposizione a un numero qualsiasi di sostanze chimiche identificabili o non identificabili (inalate, toccate o ingerite) o dall’esposizione a campi elettromagnetici in una persona non affetta da alcuna disfunzione organica rilevabile o da anomalie fisiche correlate.

L’intolleranza ambientale idiopatica è più comune nelle donne che negli uomini. Inoltre, il 40% dei soggetti affetti da sindrome da stanchezza cronica (detta anche malattia sistemica da intolleranza allo sforzo o encefalomielite mialgica) e il 16% dei soggetti con fibromialgia è affetto anche da intolleranza ambientale idiopatica.

I sintomi non si manifestano sempre dopo che un soggetto è stato esposto a una sostanza, anche a livelli superiori a quelli che in precedenza sembravano causare sintomi. Inoltre, gli esami del sangue non mostrano costantemente l’attivazione del sistema immunitario del soggetto. Pertanto, alcuni medici ritengono che l’intolleranza ambientale idiopatica abbia cause psicologiche e sia probabilmente un tipo di disturbo somatoforme oppure un disturbo d’ansia simile all’agorafobia (la paura degli spazi pubblici) oppure un attacco di panico. Altri ritengono che il disturbo possa essere un tipo di reazione allergica, perché alcuni soggetti presentano vari cambiamenti del sistema immunitario (sebbene ciò sia raro). Tuttavia, non esiste alcun quadro coerente di tali alterazioni tra i soggetti affetti da questa sindrome e la causa rimane ancora sconosciuta.

Sintomi dell’intolleranza ambientale idiopatica Alcuni soggetti affetti da intolleranza ambientale idiopatica manifestano l’insorgenza dei sintomi dopo una singola esposizione ad alti livelli di varie sostanze tossiche. e spesso si attribuiscono i sintomi all’esposizione a tali sostanze, anche se di solito non esistono prove certe. I sintomi possono includere frequenza cardiaca accelerata, dolore toracico, sudorazione, respiro affannoso, astenia, vampate, vertigini, nausea, soffocamento, tremore, intorpidimento, tosse, raucedine e difficoltà di concentrazione. Alcune delle cause scatenanti dell’intolleranza ambientale idiopatica comunemente riportate sono Alcol e droghe

Caffeina e additivi alimentari

Odori di tappeti e mobili

Odori di carburante e scarico di motori

Materiale da pittura

Profumi e altri prodotti profumati

Pesticidi ed erbicidi

Dispositivi mobili di telecomunicazione

Diagnosi dell’intolleranza ambientale idiopatica Il medico sospetta l’intolleranza ambientale idiopatica se i sintomi del soggetto si ripresentano dopo l’esposizione ripetuta a una specifica sostanza chimica;

si ripresentano dopo un’esposizione a livelli decisamente inferiori a quelli precedentemente tollerati o comunemente tollerati da altri;

si riducono quando il soggetto si allontana dall’ambiente responsabile;

si sviluppano in risposta a un’ampia gamma di sostanze chimiche non correlate fra loro. Se i sintomi di un soggetto suggeriscono un’intolleranza ambientale idiopatica, i medici cercano di identificarne le possibili cause, compresi altri disturbi. Per esempio, i sintomi possono essere causati da malattie connesse agli edifici, disturbi allergici, alcune malattie autoimmuni o disturbi psicologici. A seconda dei sintomi del soggetto e degli esiti dell’esame obiettivo, può essere utile effettuare ulteriori esami o valutazioni. Per esempio, si può ricorrere a esami del sangue e prick test per diagnosticare eventuali disturbi allergici o, qualora sembri plausibile una forma di depressione o ansia, può essere utile ricorrere alla valutazione da parte di uno psichiatra.