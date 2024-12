Il chirurgo effettua un esame obiettivo e prende nota dell’anamnesi, che comprende quanto segue:

Sintomi recenti

Condizioni mediche pregresse

Eventuali reazioni ad anestetici

Uso di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti illegali

Infezioni

Fattori di rischio per coaguli di sangue

Problemi riguardanti cuore e polmoni (quali tosse o dolore al torace)

Allergie

Al soggetto viene chiesto inoltre l’elenco dei farmaci assunti al momento. Devono essere indicati i farmaci assunti, su prescrizione o da banco, per evitare di incorrere in gravi problemi di salute. Per esempio, l’uso di aspirina, che può essere considerato superfluo menzionare, può far aumentare il sanguinamento durante l’intervento chirurgico. Inoltre, occorre comunicare l’uso di integratori alimentari o piante officinali (per esempio, ginkgo biloba o iperico), in quanto potrebbero avere effetti durante o dopo l’intervento chirurgico.

Può essere chiesto al paziente di smettere di prendere alcuni farmaci, quali warfarin e aspirina, da 5 a 7 giorni prima dell’intervento. Potrebbe essere chiesto di continuare a prendere altri farmaci che controllano disturbi cronici, come quelli per abbassare la pressione sanguigna. La maggior parte dei farmaci assunti per bocca può essere deglutita con un piccolo sorso d’acqua il giorno dell’intervento. Altri farmaci potrebbero essere somministrati per via endovenosa o rimandati a dopo l’intervento.

L’anestesista incontra il paziente il giorno prima dell’intervento chirurgico per controllare i risultati degli esami e identificare condizioni cliniche che possono influire sulla scelta del tipo di anestesia. Durante l’incontro possono essere discussi i tipi più sicuri ed efficaci di anestesia. L’anestesista valuta anche le persone con setto deviato o altre anomalie delle vie aeree prima degli interventi che richiedono l’inserimento di un tubo respiratorio.