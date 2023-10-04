Il fornitore di fiducia di informazioni sanitarie dal 1899

La nostra missione è semplice:

I Manuali, pubblicati per la prima volta nel 1899 e ora noti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada come Manuali MSD, rappresentano una delle risorse di informazioni mediche più utilizzate al mondo. Lo scopo dei Manuali è quello di rendere accessibili le informazioni mediche a professionisti sanitari e pazienti di qualsiasi continente.

Siamo convinti che le informazioni riguardanti la salute siano un diritto universale e che ogni individuo abbia il diritto di accedere a informazioni mediche accurate. Ci siamo assunti la responsabilità di proteggere, conservare e condividere le migliori informazioni mediche attualmente disponibili, in modo da consentire decisioni più informate, consolidare il rapporto tra medico e paziente e migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria in tutto il mondo.

Ecco perché stiamo rendendo disponibili i Manuali a livello gratuito, in formato digitale e in varie lingue a professionisti e pazienti di tutto il mondo.