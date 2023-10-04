MSDMANUALI MSD

Il fornitore di fiducia di informazioni sanitarie dal 1899

I Manuali MSD sono una risorsa completa di informazioni sanitarie che trattano migliaia di argomenti in tutti i campi della medicina. Sono offerti come servizio gratuito agli operatori sanitari e al grande pubblico.

Scegli la versione più adatta alle tue esigenze

Professional
Manuale MSD

Versione Professionisti

Per Professionisti sanitari e Studenti di Medicina, contenuti e funzionalità più avanzati

Sono un professionista sanitario o uno studente di Medicina.

Vai a Versione Professionisti

  • Migliaia di argomenti
  • Video “Come fare”
  • Numerose foto
  • Calcolatori clinici
  • Quiz
  • Modelli 3D
  • Notizie ed editoriali
Consumer
Manuale MSD

Versione per i pazienti

Per il Grande pubblico, informazioni chiare e di facile comprensione

Sono un paziente, genitore o assistente.

Vai a Versione per i pazienti

  • Migliaia di argomenti
  • Centinaia di animazioni
  • Numerose foto e illustrazioni
  • Strumenti di autovalutazione
  • Quiz
  • Modelli 3D
  • Esami medici comuni
GettyImages-685039017
Manuale veterinario MSD

Manuale veterinario

Per Professionisti veterinari e Studenti di Veterinaria, il riferimento veterinario più diffuso al mondo

Sono un veterinario o un proprietario di animali domestici.

Vai a Manuale veterinario

  • Migliaia di argomenti  
  • Decine di specie
  • Numerosi video e foto
  • Calcolatori clinici
  • Quiz
  • Guide di riferimento
  • Casi di studio, notizie ed editoriali

La nostra missione è semplice:

I Manuali, pubblicati per la prima volta nel 1899 e ora noti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada come Manuali MSD, rappresentano una delle risorse di informazioni mediche più utilizzate al mondo. Lo scopo dei Manuali è quello di rendere accessibili le informazioni mediche a professionisti sanitari e pazienti di qualsiasi continente.

Siamo convinti che le informazioni riguardanti la salute siano un diritto universale e che ogni individuo abbia il diritto di accedere a informazioni mediche accurate. Ci siamo assunti la responsabilità di proteggere, conservare e condividere le migliori informazioni mediche attualmente disponibili, in modo da consentire decisioni più informate, consolidare il rapporto tra medico e paziente e migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria in tutto il mondo.

Ecco perché stiamo rendendo disponibili i Manuali a livello gratuito, in formato digitale e in varie lingue a professionisti e pazienti di tutto il mondo.

 MSD e i Manuali MSD

MSD è la consociata italiana di Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, l’azienda farmaceutica multinazionale fondata 125 anni fa e leader mondiale nel settore della salute. L'azienda è conosciuta come MSD in tutto il mondo, ad eccezione di Stati Uniti e Canada, dove opera con il nome di Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA. Attraverso i suoi medicinali soggetti a prescrizione, i vaccini, le terapie biologiche e i prodotti per la salute animale, MSD opera in oltre 140 Paesi, fornendo soluzioni innovative in campo sanitario, impegnandosi nell’aumentare l'accesso alle cure sanitarie. Il Manuale è stato pubblicato per la prima volta nel 1899 come un servizio alla società. Questa grande risorsa continua la sua eredità al di fuori del Nord America col Manuale MSD. Maggiori informazioni sul nostro impegno per Il sapere medico nel mondo

MSDMANUALI MSD
Tablet