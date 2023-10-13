Medications That Can Cause Neuroleptic Malignant Syndrome
Class
Medications
Chlorpromazine
Fluphenazine
Haloperidol
Loxapine
Mesoridazine
Molindone
Perphenazine
Pimozide
Thioridazine
Thiothixene
Trifluoperazine
Aripiprazole
Clozapine
Olanzapine
Paliperidone
Quetiapine
Risperidone
Ziprasidone
Antiemetics (anti-nausea medications)
Domperidone
Droperidol
Metoclopramide
Prochlorperazine
Promethazine