Medications That Can Cause Neuroleptic Malignant Syndrome

Class

Medications

Antipsychotics, traditional

ChlorpromazineChlorpromazine

Fluphenazine Fluphenazine

HaloperidolHaloperidol

LoxapineLoxapine

Mesoridazine

MolindoneMolindone

Perphenazine Perphenazine

Pimozide Pimozide

ThioridazineThioridazine

ThiothixeneThiothixene

TrifluoperazineTrifluoperazine

Antipsychotics, newer

Aripiprazole Aripiprazole

Clozapine Clozapine

OlanzapineOlanzapine

Paliperidone Paliperidone

Quetiapine Quetiapine

RisperidoneRisperidone

ZiprasidoneZiprasidone

Antiemetics (anti-nausea medications)

Domperidone

DroperidolDroperidol

Metoclopramide Metoclopramide

Prochlorperazine Prochlorperazine

PromethazinePromethazine

