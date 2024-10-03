skip to main content
Kinanah Yaseen, MD

Specialities and Expertise

  • General rheumatology and vasculitis

Affiliations

  • Associate Staff
  • Cleveland Clinic

Education

  • University of Tishreen School of Medicine, Latakia, Syria Post-Graduate Training Fairview Hospital, Cleveland, OH. Resident 2015-2017 Fairview Hospital, Cleveland, OH Chief Resident 2017-2018 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Fellow 2018-2020 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Vasculitis Fellow 2020-2021

Certifications

  • American Board of Internal Medicine-Adult Rheumatology Certificate American Board of Internal Medicine Certificate

