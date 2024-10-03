Alicia R. Pekarsky, MD
Specialities and Expertise
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
Education
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
Certifications
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
Select Awards, Achievements and Publications
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Manual Chapters and Commentaries