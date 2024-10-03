skip to main content
MSDMSD ManualConsumer Version
Search icon

Alicia R. Pekarsky, MD

Specialities and Expertise

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

Education

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

Certifications

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

Select Awards, Achievements and Publications

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

Manual Chapters and Commentaries