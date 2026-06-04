सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के बारे में रोगियों और माता-पिता को क्या जानना चाहिए

जब लोग और परिवार बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं, तो वे अक्सर उन आनुवंशिक स्थितियों पर विचार करते हैं जो उनके बच्चे को मिल सकती हैं। सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस ऐसी ही स्थिति है जिसके बारे में कई गर्भवती महिलाएं, गर्भधारण करने का विचार कर रही महिलाएं और उनके साथी सोचते हैं।

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसके कारण कुछ ग्रंथियां गाढ़े पदार्थ का रिसाव करने लगती हैं, जिससे ऊतकों और अंगों, खासतौर पर फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इसके विशिष्ट लक्षणों में खांसी, घरघराहट और जीवन भर बार-बार श्वसन तंत्र में संक्रमण के साथ-साथ पेट में सूजन, दस्त और कम वज़न बढ़ना शामिल है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 40,000 लोग सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से पीड़ित हैं और दुनियाभर में लगभग 105,000 लोगों को सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस होने का पता चला है। सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, या जो लोग सोच रहे हैं कि वे इसके वाहक तो नहीं हैं या इस बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, उनके मन में कई प्रश्न और अनिश्चितताएं हो सकती हैं। यहां इस बात पर करीब से नज़र डाली गई है कि रोगियों और माता-पिता को सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के बारे में क्या पता होना चाहिए।

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस आनुवंशिक है

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस परिवारों में आनुवंशिक रूप से होती है। शिशु को एक निश्चित जीन की दो दोषपूर्ण कॉपी (प्रकार) विरासत में मिलती हैं—एक माँ से और दूसरा पिता से। जिन लोगों में जीन की एक बीमारी वाली कॉपी होती है उन्हें कैरियर कहा जाता है। वाहकों में आमतौर पर सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के कोई लक्षण नहीं होते हैं।

गर्भावस्था की योजना बना रहे परिवारों के लिए, डॉक्टर यह देखने के लिए रक्त परीक्षण कर सकते हैं कि क्या दोनों में से कोई भी व्यक्ति वाहक है। जब तक माता-पिता में से एक में ऐसा एक प्रकार मौजूद न हो, तब तक बच्चों को सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस होने का खतरना नहीं होता। यदि दोनों में सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस का जीन है, तो शिशु में सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस होने की संभावना 4 में से 1 होती है और वाहक होने की संभावना 2 में से 1 होती है।

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस एक विशिष्ट जीन में म्यूटेशन के कारण होता है

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर (CFTR) जीन के कई प्रकार हैं। सबसे आम प्रकार को F508del कहते हैं। विभिन्न प्रकारों में गंभीरताएं अलग-अलग होती है और डॉक्टर विशिष्ट प्रकार के आधार पर उपचार और तरीकों को लक्षित कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी बच्चों—और कई माता-पिता—की सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के लिए जांच की जाती है

आज, गर्भावस्था की योजना बना रहे कई परिवार सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस की जांच कराने का फैसला करते हैं, खासकर यदि यह बीमारी परिवार में पहले से रही हो। जांच कराने वाले व्यक्तियों के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिणामों का क्या अर्थ है और परिवार नियोजन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति वाहक मिलता है, तो आनुवंशिक परामर्शदाता से बातचीत करना एक महत्वपूर्ण अगला कदम है।

भावी माता-पिता की स्क्रीनिंग करने के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नवजात शिशुओं की नवजात स्क्रीनिंग होती है। नवजात शिशु की स्क्रीनिंग जन्म के तुरंत बाद एड़ी में सुई चुभाकर किए गए साधारण रक्त परीक्षण का उपयोग करके की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि नवजात शिशु को सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस है या नहीं। आज, आनुवंशिक और मेटाबॉलिक बीमारियों के अधिकांश नए निदान इसी सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप होते हैं। पॉजिटिव स्क्रीनिंग वाले सभी नवजात शिशुओं के निदान की पुष्टि करने के लिए पसीने का परीक्षण और आनुवंशिक (DNA) परीक्षण भी किया जाता है।

हाल के वर्षों में सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाल ही में उपचार में हुई प्रगति ने सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से पीड़ित बच्चों और वयस्कों के परिणामों में काफी सुधार किया है। CFTR मॉड्युलेटर लंबे समय तक मुंह से ली जाने वाली दवाइयां हैं, जो CFTR जीन में भिन्नताओं से निर्मित दोषपूर्ण प्रोटीन के कार्य में सुधार करती हैं। आज सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस के साथ पैदा होने वाले लोगों के लिए समग्र दृष्टिकोण एक दशक पहले की तुलना में बेहतर है।

सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस का उपचार बहु-विषयक देखभाल पर निर्भर करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमारी के सभी लक्षणों और पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। वह व्यक्ति जो सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से पीड़ित होता है को पल्मोनोलॉजिस्ट (फेफड़ों के विकारों के इलाज में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर), आहार विशेषज्ञ, शारीरिक या श्वसन चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करना पड़ सकता है। कुछ लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे।

क्योंकि सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से शरीर की कई अंग प्रणालियां प्रभावित होती हैं, इसलिए इसका उपचार जटिल है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। सही टीम और सही उपचार दृष्टिकोण के साथ, सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस से पीड़ित बच्चे, किशोर और वयस्क सभी एक संतोषजनक और उपयोगी जीवन का आनंद ले सकते हैं।