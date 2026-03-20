माता-पिता को कावासाकी रोग के बारे में क्या पता होना चाहिए

कावासाकी रोग एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करती है। यह अक्सर उन बच्चों में होता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह दुर्लभ है, लेकिन शीघ्र उपचार के बिना इससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। माता-पिता को कावासाकी रोग के संकेतों और लक्षणों को जानना चाहिए और यह भी कि डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। कावासाकी रोग के बारे में बाल रोग चिकित्सक से पूछे जाने वाले कुछ सबसे आम सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं।

कावासाकी रोग होने का जोखिम किसे होता है?

कावासाकी रोग से पीड़ित ज़्यादातर बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। कभी-कभी, 4 महीने से कम उम्र के शिशुओं, किशोरों और वयस्कों में यह बीमारी हो सकती है। लड़कियों की तुलना में लड़के थोड़ा अधिक प्रभावित होते हैं।

कावासाकी रोग का कारण ज्ञात नहीं है। शायद, वायरल संक्रमण सहित कई ट्रिगर हैं, जो शरीर को बहुत तीव्र अल्पकालिक सूजन की स्थिति बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्य ऑटोइम्यून स्थितियों की तरह, आनुवंशिकी भी संभवतः एक घटक है, लेकिन वे जो सटीक भूमिका निभाते हैं वह अज्ञात है।

कावासाकी रोग के क्या संकेत हैं?

कावासाकी रोग के कई विशिष्ट लक्षण हैं। कुछ मामलों में, इन लक्षणों को अन्य अधिक सामान्य स्थितियों, जैसे खसरा या स्कार्लेट बुखार के साथ भ्रमित किया जा सकता है। 2 और 6 साल की उम्र के बीच के बच्चे में एक सामान्य मामले के लिए, अधिकांश को पांच या अधिक दिनों के लिए 100.4° F (38° C) से अधिक बुखार होगा, और निम्नलिखित पांच लक्षणों में से कम से कम चार होंगे:

बगैर डिस्चार्ज वाली लाल आँखें

लाल, सूखे, फटे होंठ और लाल स्ट्रॉबेरी जैसी जीभ

सूजन, लाली या गहरा बैंगनी रंग, और, अंततः हाथों और पैरों की त्वचा का उतरना

धड़ पर लाल, बैंगनी, या लाल-भूरे रंग के चकत्ते

गर्दन में सूजन, कोमल लसीका ग्रंथि

अत्यधिक चिड़चिड़ापन अक्सर छठा लक्षण माना जाता है जिस पर डॉक्टर नजर रखते हैं। जब बच्चों को सांत्वना देना बहुत मुश्किल होता है, तब भी जब उन्हें बोतल, गोद में लेने, या ध्यान भटकाने जैसी मदद दी जा रही हो, तो ऊपर दिए गए लक्षणों की उपस्थिति में यह कावासाकी रोग का संकेत हो सकता है।

6 महीने से कम उम्र के बच्चों में, एकमात्र लक्षण लंबे समय तक बुखार हो सकता है, या शिशुओं में केवल एक या दो सबसे आम संकेत हो सकते हैं। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में बुखार के कावासाकी रोग की तुलना में कई अधिक सामान्य कारण होते हैं, इसलिए सभी बुखारों का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को कावासाकी रोग है।

शीघ्र उपचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

कावासाकी रोग को परिभाषित करने वाली सूजन विशेष रूप से तब खतरनाक हो सकती है जब यह दिल के चारों ओर की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है। वास्तव में, कावासाकी रोग बच्चों में जन्म के बाद हुए कोरोनरी धमनी रोग का सबसे आम कारण है। शीघ्र उपचार काफी हद तक कोरोनरी धमनी रोग के जोखिम को कम करता है।

अगर बच्चों का इलाज नहीं किया जाता है, तो बच्चों में हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, जो आमतौर पर बीमारी शुरू होने के 1 से 4 सप्ताह बाद शुरू होती हैं। इनमें से कुछ बच्चों में सबसे गंभीर हृदय समस्या, कोरोनरी धमनी की दीवार में वृद्धि (कोरोनरी धमनी एन्यूरिज्म) विकसित होती है। ये एन्यूरिज्म फट सकती है या रक्त का थक्का बनने का कारण बन सकती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है और अचानक मौत हो सकती है। इलाज हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को सामान्यतः कम कर देता है।

कावासाकी रोग के लिए मानक उपचार नस के माध्यम से दी जाने वाली पूल्ड इम्यून ग्लोबुलिन है। अक्सर, रोगी बेहतर महसूस करते हैं और एक ही इन्फ़्यूज़न के बाद बुखार कम हो जाता है। डॉक्टर बुखार और अन्य लक्षणों के इलाज और कोरोनरी धमनी एन्यूरिज्म को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

मुझे डॉक्टर को कब कॉल करनी चाहिए?

जब भी बच्चे को बुखार होता है, तो सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। यदि बुखार 5 दिनों तक चला है, तो बच्चे के बाल रोग चिकित्सक को कॉल करना एक अच्छा अगला चरण है। इस बिंदु पर, एक वायरल संक्रमण अभी भी अधिक संभावित कारण है (याद रखें कावासाकी रोग दुर्लभ है और आमतौर पर अन्य विशिष्ट लक्षण होते हैं)। लेकिन बुखार के 5 दिनों के बाद, ज्यादातर मामलों में, डॉक्टर बच्चे को किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को दिखाने की सलाह देंगे। सामान्य तौर पर, बाल रोग चिकित्सक कावासाकी रोग से बहुत परिचित हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से लक्षण देखने हैं और वे अगले सही चरणों की सिफारिश कर पाएंगे।

कावासाकी रोग के बारे में अधिक जानने के लिए, मैन्युअल पेज पर जाएं।