ऐसा अनगिनत यात्रियों के साथ हुआ है जो हाइकिंग, पर्वतारोहण और स्कीइंग की यात्रा पर गए हैं। आपने अपना सामान और यात्रा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आप वहां जाने और आनंद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ घंटों (या उससे कम) के बाद, आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं, साथ ही सिरदर्द के साथ थोड़ी मतली भी आने लगती है।

ये लक्षण, हाल ही में की गई यात्रा के साथ मिलकर, ऊंचाई से होने वाली बीमारी के स्पष्ट संकेत हैं। ऊंचाई से होने वाली बीमारी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है और पर्वतारोहियों, दिल बहलाने वाले हाइकर्स, स्कीयर और अधिक ऊंची जगहों की यात्रा करने वाले अन्य लोगों को प्रभावित करती है।

ऊंचे स्थानों (आमतौर पर 8,000 फीट से ऊपर, लेकिन कभी-कभी कम) की यात्रा की योजना बनाने वाले हर व्यक्ति को ऊंचाई से होने वाली बीमारियों पर विचार करना चाहिए। ऊंचाई से होने वाली बीमारियों के बारे में जानने योग्य चार बातें यहां दी गई हैं।

1. ऊंचाई से होने वाली बीमारियां तीन श्रेणियों में आती हैं

आमतौर पर, ऊंचाई से होने वाली बीमारियों से जुड़ी तीन स्थितियां होती हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) इन तीनों में सबसे हल्की और सबसे आम है। लक्षण आमतौर पर ऊंचाई पर चढ़ने (ऊंचाई में वृद्धि) के 6 से 10 घंटों के अंदर होते हैं और इसमें अक्सर सिरदर्द और एक या अधिक अन्य लक्षण, जैसे कि चक्कर आना, भूख न लगना, मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी या चिड़चिड़ापन शामिल होते हैं।

हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा (HACE) एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से जानलेवा स्थिति है जिसमें मस्तिष्क फ़्लूड से भर जाता है। HACE से पीड़ित लोगों को सिरदर्द, भ्रम, और अस्थिर और असमन्वित चाल (एटेक्सिया) की समस्या होती है।

तीसरी स्थिति हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा (HAPE) है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों में फ़्लूड भरने के कारण रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, जो आमतौर पर 8,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तेज़ चढ़ाई के 24 से 96 घंटे बाद होता है। ये लोगों में तब भी हो सकते हैं, जब उनमें AMS के लक्षण भले ही ना हों।

HACE और HAPE गंभीर स्थितियां हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने और उपचार की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर कम ऊंचाई तक उतरना शामिल होता है।

2. लक्षणों के कारण के रूप में AMS की अनदेखी न करें

यात्रा के दौरान AMS के कई लक्षण अपेक्षाकृत सामान्य होते हैं। बहुत से लोग लंबी उड़ान या कार की सवारी के बाद सिरदर्द, चिड़चिड़ापन या थकान से पीड़ित होते हैं। लेकिन अगर आप अधिक ऊंचाई पर हैं, तो याद रखें कि AMS एक कारण हो सकता है और अधिक गंभीर लक्षणों पर ध्यान दें। अगर आपको आराम, पानी और शायद बिना पर्चे वाली सिरदर्द की कुछ दवा से आराम नहीं मिलता है, तो किसी चिकित्सा पेशेवर से बात करने और कम ऊंचाई पर जाने का समय आ सकता है।

लोग कहते हैं कि डिहाइड्रेशन से AMS होता है। यह सच नहीं है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर डिहाइड्रेट होना आसान होता है। फिर भी, खूब सारे तरल पदार्थ पीना एक अच्छा विचार है। डिहाइड्रेशन भी आपको AMS की तरह थका हुआ और चक्कर आना महसूस करा सकता है, इसलिए अगर पर्याप्त पानी पीने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है, तो यह किसी चिकित्सा पेशेवर से बात करने का एक और समय हो सकता है।

3. ऊंचाई हमेशा जीतती है

ऊंचाई से होने वाली बीमारी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि अच्छी सेहत बनाए रखने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यह सच नहीं है। इसके अलावा, अस्थमा या हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियां लोगों को AMS से पीड़ित होने की संभावना अधिक नहीं होती है। हर व्यक्ति की सहनशक्ति अलग होती है और जब तक आप अलग-अलग ऊंचाइयों के संपर्क में नहीं आते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं।

साथ ही, ऊंचाई पर शारीरिक परिश्रम करना कठिन काम होता है। अच्छी सेहत बनाए रखने से ऊंचाई से होने वाली बीमारी से बचाव नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई पर अधिक मेहनत वाली यात्राओं के लिए यह अभी भी एक आवश्यक विचार है।

अगर आप ऊंची जगहों की यात्रा कर रहे हैं, तो याद रखें: ऊंचाई हमेशा जीतती है। ऊंचाई इस बात से कोई फर्क नहीं डालती कि आप कितने दृढ़ हैं या किसी विशेष ढलान पर स्कीइंग करने या किसी विशेष पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितने उत्साहित हैं। अगर आपको ऊंचाई से जुड़ी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए और संभवतः कम ऊंचाई पर जाना चाहिए। खुद को ऊंचाई पर जाने के लिए मजबूर करना एक जोखिम है।

4. सुरक्षित रहने की शुरुआत समझदारी भरी योजना से होती है

हर कोई अपनी यात्रा और ट्रिप का सबसे अधिक लाभ उठाना चाहता है। लेकिन बहुत जल्दी चढ़ाई करना ऊंचाई से जुड़ी बीमारी का मुख्य जोखिम कारक है। अपनी यात्रा योजना में अधिक ऊंचाई पर रहने के लिए समय निकालें और स्वयं को और अपने समूह को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने का समय दें। आप स्कीइंग या हाइकिंग शुरू करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन अक्सर पहले दिन आराम से चलना और यह सुनिश्चित करना बेहतर होता है कि हर कोई उस ऊंचाई पर सहज हो।

बड़े समूहों के साथ यात्रा की योजना बनाते समय, ध्यान रखें कि हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से ढलता है। लोगों से पूछें कि क्या उन्होंने पहले ऊंची जगहों की यात्रा की है और गतिविधियों की योजना बनाते समय सावधानी बरतें। और याद रखें — ऊंचाई हमेशा जीतती है। अगर संदेह हो, तो नीचे ऐसी जगह जाएं जहां अधिक ऑक्सीजन हो।