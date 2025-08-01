बाढ़ से पहले और बाद में स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बाढ़ सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा है। जहां भी बारिश होती है, बाढ़ खतरा बन सकती है। बाढ़ हर साल बवंडर, तूफान या बिजली गिरने की तुलना में अधिक लोगों की जान लेती है।

जब बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदा आती है, तो हर पल मायने रखता है। पहले से तैयारी करना और सही कदम उठाने की जानकारी होना महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। Ready.gov बाढ़ की चेतावनी के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए ये तैयारी के सुझाव देता है:

तुरंत सुरक्षित आश्रय खोजें।

बाढ़ के पानी में न चलें, न तैरें और न ही गाड़ी चलाएं । मुड़ें, डूबें नहीं!

याद रखें, केवल छह इंच बहता पानी आपको गिरा सकता है, और एक फुट बहता पानी आपके वाहन को बहा ले जा सकता है।

तेज़ बहाव वाले पानी के ऊपर बने पुलों से दूर रहें।

बाढ़ से संबंधित वर्तमान आपातकालीन जानकारी और निर्देशों के लिए EAS, NOAA मौसम रेडियो या स्थानीय चेतावनी प्रणालियों को सुनें।

बाढ़ के प्रकार के आधार पर: यदि ऐसा करने के लिए कहा गया है तो जगह खाली कर दें। ऊंची जमीन या ऊंची मंजिल पर जाएं। जहां हैं वहीं रहें।



बाढ़ के दौरान-और पानी कम होने के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षा—और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के खतरे हैं जिनके बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। FEMA के अनुसार, बाढ़ के पानी में नुकीली चीजें, गिरी हुई बिजली की लाइनें, सीवेज, बैक्टीरिया, रसायन, रोगग्रस्त कीड़े और जंगली या आवारा जानवर जैसे खतरे हो सकते हैं।

यहां कुछ जोखिमों और खुद को और अपने आस-पास के लोगों को सुरक्षित रखने के सर्वोत्तम तरीकों पर एक नजर डाली गई है।

डूबना

डूबना तब होता है जब तरल में डूबने से घुटन होती है या सांस लेने में बाधा आती है। डूबना गैर-घातक (पहले लगभग डूबने के रूप में वर्णित) या घातक हो सकता है। लगभग 4 गुना अधिक लोग डूबने के परिणामस्वरूप मरने वालों की तुलना में गैर-घातक डूबने के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं।

जब लोग पानी की सतह के नीचे होते हैं, 2 में से 1 चीज़ हो सकती है:

पानी फेफड़ों में घुस जाता है।

स्वर यंत्र बुरी तरह अकड़ सकता है, जो अस्थायी रूप से पानी को फेफड़ों में जाने से रोकता है लेकिन साथ ही सांस लेने से भी रोकता है।

दोनों ही मामलों में, फेफड़े खून में ऑक्सीजन नहीं भेज पाते। परिणाम स्वरूप खून में ऑक्सीजन के स्तर के गिराव के कारण दिमागी क्षति और मृत्यु हो सकती है।

बाढ़ के दौरान, यह आवश्यक है कि बाढ़ के पानी में कभी न चलें, न तैरें, न ही वाहन चलाएं। यह बताना मुश्किल है कि पानी कितना गहरा है, और केवल छह इंच बहता पानी एक वयस्क को नीचे गिरा सकता है। एक फुट बहता पानी वाहन को बहा ले जा सकता है।

मामूली चोटें और प्राथमिक चिकित्सा

बाढ़ के पानी और बाढ़ से होने वाली क्षति से कई तरह की चोटें हो सकती हैं, जिनमें कोमल ऊतकों की मामूली चोटें और घाव भी शामिल हैं। कई मामलों में, सही समय पर सही प्राथमिक चिकित्सा से जान बच सकती है, चोट या बीमारी को बिगड़ने से रोका जा सकता है, या जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है।

घावों के लिए, कट का उपचार करने का पहला कदम रक्तस्राव बंद करना है। दिखाई देने वाले रक्तस्राव को लगभग हमेशा, रक्तस्राव वाले क्षेत्र पर गॉज़ पैड या साफ कपड़ा रखकर तथा उस क्षेत्र को कम से कम 5 मिनट तक उंगली या हाथ से दबाकर रोका जा सकता है। जब भी संभव हो, रक्तस्राव की जगह को हृदय की ऊंचाई के स्तर से ऊपर उठाकर रखें।

सभी घावों की, उपचार के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक संक्रमण के लक्षणों (बढ़ती लालिमा, कोमलता, गर्मी या मवाद का रिसाव) के लिए निगरानी की जानी चाहिए, चाहे घावों का उपचार घर पर किया गया हो या किसी स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल पेशेवर द्वारा। यदि संक्रमण के कोई लक्षण विकसित होते हैं (जैसे कि बुखार, घाव में मवाद या उससे रिसाव, या घाव के चारों ओर लालिमा का बढ़ना), तो जितनी जल्दी हो सके (कुछ ही घंटों में), चिकित्सा सहायता मांगी जानी चाहिए।

कुछ मामलों में, प्राथमिक चिकित्सा के अलावा चिकित्सा सहायता की भी आवश्यकता होती है।

बिजली की चोटें

पानी और बिजली एक साथ नहीं मिलते। बाढ़ का अर्थ अक्सर यह होता है कि उन स्थानों पर पानी जमा हो जाता है जहां पानी जमा होना नहीं चाहिए, जिससे बिजली के खतरे पैदा होते हैं जो जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। FEMA बिजली के झटके के खतरे के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देता है। अगर बिजली के उपकरण गीले हैं या आप पानी में खड़े हैं, तो उन्हें न छुएं। बिजली के झटके से बचने के लिए, अगर बिजली बंद करना सुरक्षित हो तो ऐसा कर दें।

बिजली की चोट तब होती है जब करंट शरीर से होकर गुजरता है, जो आंतरिक अंग के कार्य में बाधा डालती है या कभी-कभी ऊतक जल जाते हैं। अक्सर, बिजली की चोट का मुख्य लक्षण त्वचा का जलना होता है, हालांकि सभी बिजली की चोटों से बाहरी क्षति दिखाई नहीं देती है।

बिजली की चोटों के उपचार में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले व्यक्ति को करंट के स्रोत से अलग करना होगा। ऐसा करने का सबसे सुरक्षित तरीका करंट को बंद करना है—उदाहरण के लिए, सर्किट ब्रेकर या स्विच बंद करके या उपकरण को बिजली के आउटलेट से अलग करके। जब तक करंट बंद नहीं हो जाता तब तक किसी को भी व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए।

जब व्यक्ति को सुरक्षित रूप से छुआ जा सकता है, तो बचाने वाले को यह देखने के लिए जांच करनी चाहिए कि क्या व्यक्ति सांस ले रहा है और उसकी नब्ज है या नहीं। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है और उसकी नब्ज नहीं चल रही है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटैशन (CPR) तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता को कॉल किया जाना चाहिए जिसे मामूली चोट से अधिक लगी हो। क्योंकि बिजली से जलने की सीमा भ्रामक हो सकती है, गंभीरता के संबंध में कोई संदेह होने पर चिकित्सा सहायता मांगी जानी चाहिए।

बैक्टीरिया और फफूंद

बाढ़ से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम लंबे समय तक बने रह सकते हैं। बाढ़ के पानी की शीघ्र और प्रभावी ढंग से सफाई न करने पर बाढ़ के बाद स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं।

FEMA सफाई के दौरान भारी काम के दस्ताने, सुरक्षात्मक कपड़े और जूते पहनने और उचित चेहरे को ढकने वाले कपड़े या मास्क का उपयोग करने की सलाह देता है। यह लोगों को हवा में मौजूद धूल और मलबे के साथ-साथ फफूंद और बैक्टीरिया जैसी चीजों से बचाने के लिए जरूरी है। एजेंसी का कहना है कि अस्थमा और अन्य फेफड़ों की बीमारियों और/या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को उन इमारतों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां पानी का रिसाव हो या फफूंद की वृद्धि देखी या सूंघी जा सकती हो, और बच्चों को आपदा सफाई कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए।

बाढ़ के पानी में टिटनेस सहित अन्य बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया आपके शरीर में विभिन्न तरीकों से आ सकते हैं। आप:

इसमें बैक्टीरिया वाला कुछ खा या पी सकते हैं

हवा में सांस ले सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया है

बैक्टीरिया से दूषित किसी चीज़ छू सकते हैं और फिर अपने मुंह, नाक या आँखों को स्पर्श कर सकते हैं

एक कट, स्क्रैप या बर्न प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी त्वचा में बैक्टीरिया को आने देता है