मल्टीपल माइलोमा—मरीजों के सबसे ज़्यादा आम प्रश्नों के उत्तर देना

कमेंट्री०८/०७/२५ James R. Berenson, MD, Institute for Myeloma and Bone Cancer Research

हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं। प्लेटलेट, रक्तस्राव को धीमा करने के लिए, ब्लड क्लॉट में मदद करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएँ इंफ़ेक्शन से लड़ती हैं। प्लाज़्मा कोशिकाएं, एक विशेष प्रकार की सफेद रक्त कोशिका होती हैं, जो एंटीबॉडीज़ नामक प्रोटीन बनाती हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाली बाहरी कोशिकाओं को ढूंढती हैं और उन पर हमला करती हैं।

मल्टीपल माइलोमा इन प्लाज़्मा कोशिकाओं का एक कैंसर है, जिसमें असामान्य प्लाज़्मा कोशिकाओं की संख्या, बोन मैरो में और कभी-कभी शरीर के अन्य भागों में अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। यह दूसरा सबसे आम रक्त-आधारित कैंसर है। मल्टीपल माइलोमा से ग्रस्त लोगों की औसत उम्र करीब 70 साल होती है। यह अक्सर लक्षणों और जटिलताओं की एक शृंखला के साथ होता है, लेकिन उपचार के ऐसे विकल्प हैं, जो कैंसर की वृद्धि को धीमा करने और लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

मल्टीपल माइलोमा के निदान से गुजर रहे व्यक्तियों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव का सामना करना पड़ता है। यहां मल्टीपल माइलोमा को लेकर कुछ सबसे ज़्यादा आम सवालों के जवाब दिए गए हैं।

मल्टिपल माइलोमा के लक्षण क्या हैं?

आमतौर पर, हमारी बोन मैरो में 200 कोशिकाओं में से केवल लगभग 1 प्लाज़्मा कोशिका होती है। मल्टीपल माइलोमा से ग्रस्त लोगों में, अधिकांश बोन मैरो, कैंसरयुक्त प्लाज़्मा कोशिकाओं से भरी होती है। चूंकि बोन मैरो, कैंसरयुक्त प्लाज़्मा कोशिकाओं से भरी होती है, इसलिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले, ये कोशिकाएं पास की हड्डियों पर आक्रमण कर सकती हैं, अक्सर पीठ में, जिससे दर्द होने के साथ ही फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि हड्डियां खराब हो जाती है।

साथ ही, बड़ी संख्या में कैंसरयुक्त प्लाज़्मा कोशिकाएं ऐसे पदार्थों का उत्पादन कर सकती हैं, जो कुछ खास प्रकार की रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को कम करती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होने के कारण एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी, पीलापन और संभावित रूप से हृदय की समस्याएं हो सकती हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होने के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे लोग मामूली और अधिक गंभीर, दोनों तरह के संक्रमणों के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। 

अक्सर, लोगों को किडनी से संबंधित समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ टूटकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। किडनी की समस्याओं के कारण मतली के साथ-साथ पेशाब संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे मल्टीपल माइलोमा है?

कुछ मामलों में, मल्टीपल माइलोमा का निदान किसी भी लक्षण का अनुभव करने से पहले किया जा सकता है, जब प्रयोगशाला जांचों में, जो अक्सर किसी और कारण से की जाती हैं, उच्च प्रोटीन स्तर, मूत्र में प्रोटीन, या हड्डी की क्षति दिखती है।

कुछ लोग पीठ में दर्द या शरीर के दूसरे हिस्से में हड्डी का दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाते हैं। हालांकि, ये जटिलताएं कभी-कभी डॉक्टरों को कारण जानने के लिए प्रेरित करती हैं, अक्सर प्रयोगशाला जांचों के ज़रिए। यदि कोई व्यक्ति थका हुआ महसूस कर रहा है, तो डॉक्टर यह पहचान सकते हैं कि वे एनीमिया से ग्रस्त हैं, और मल्टीपल माइलोमा, एनीमिया का कारण पाया जाता है।

मल्टीपल माइलोमा का उपचार कैसे किया जाता है?

यदि किसी व्यक्ति को कोई दर्द या अन्य लक्षण नहीं हैं, तो उपचार हमेशा आवश्यक नहीं होता। उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए, उपचार में आमतौर पर कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए एजेंट और अन्य दवाइयां, हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयां, और कभी-कभी दर्दनाक हड्डियों के उपचार के लिए रेडिएशन थेरेपी शामिल होती है। अब डॉक्टर व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों के हिसाब से अधिक विशिष्ट उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इनमें से कई उपचार, कैंसर कोशिकाओं और सामान्य एंटीबॉडी उत्पादक कोशिकाओं के बीच अंतर नहीं करते हैं, जो किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को और दबा सकते हैं और उन्हें संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इसके अलावा, लोगों को एनीमिया, रक्त में कैल्शियम के उच्च स्तर और किडनी की समस्याओं जैसी जटिलताओं के लिए उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

यह पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन उचित देखभाल और लगातार चिकित्सीय देखरेख से, मल्टीपल माइलोमा से ग्रस्त कई लोग, निदान के बाद 10 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं।

मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए, लक्षणों पर नजर रखना और अपने स्वास्थ्य तथा लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अपने डॉक्टर के साथ निकट संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है, साथ ही स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद के लिए, उभरते उपचारों का उपयोग करने की संभावना के बारे में भी जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।

 

