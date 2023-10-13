1. हाथों को दीवार पर रखकर, दीवार के सामने या बगल में खड़े हो जाएं।

2. चोट वाली तरफ़ के घुटने को मोड़ें, ताकि बिना चोट वाला पैर फ़र्श पर हो और पंजे पीछे की ओर पॉइंट करें।

3. बिना चोट वाली तरफ़ घुटने को मोड़ें पैर और शरीर को नीचे करें, जब तक कि पैर के ऊपरी हिस्से और टखने में खिंचाव महसूस न होने लगे।

4. 30 सेकंड के लिए खींचें हुए ही पकड़े रखें।

5. 4 दोहराव का 1 सेट, दिन में 3 बार करें।

6. विशेष निर्देश