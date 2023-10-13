1. कुर्सी पर बैठें।

2. चोट वाली तरफ़ के घुटने को मोड़ें, ताकि बिना चोट वाला पैर फ़र्श पर हो और पंजे पीछे की ओर पॉइंट करें।

3. कुर्सी पर धीरे-धीरे आगे बैठें और पैर को तब तक नीचे पुश करें जब तक कि पैर और टखने के ऊपर खिंचाव महसूस न हो।

4. 30 सेकंड के लिए खींचें हुए ही पकड़े रखें।

5. 4 दोहराव का 1 सेट, दिन में 3 बार करें।

6. विशेष निर्देश