सिटिंग एंकल प्लैंटारफ़्लेक्सियन स्ट्रेच
1. कुर्सी पर बैठें।
2. चोट वाली तरफ़ के घुटने को मोड़ें, ताकि बिना चोट वाला पैर फ़र्श पर हो और पंजे पीछे की ओर पॉइंट करें।
3. कुर्सी पर धीरे-धीरे आगे बैठें और पैर को तब तक नीचे पुश करें जब तक कि पैर और टखने के ऊपर खिंचाव महसूस न हो।
4. 30 सेकंड के लिए खींचें हुए ही पकड़े रखें।
5. 4 दोहराव का 1 सेट, दिन में 3 बार करें।
6. विशेष निर्देश
a. बैठे या खड़े होकर, जो भी सबसे आरामदायक हो, प्लैंटारफ़्लेक्सियन स्ट्रेचिंग करें।
टॉमाह मेमोरियल अस्पताल के सौजन्य से, भौतिक चिकित्सा विभाग, टॉमाह, WI; एलिज़ाबेथ सी.के. बेंडर, MSPT, ATC, CSCS; और व्हिटनी ग्नेविको, DPT, ATC।