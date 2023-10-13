मेरा नाम ग्रेग है और मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं लैंडस्केपिंग का काम करता हूं और मैंने जो व्यवसाय खड़ा किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। लगभग छह महीने पहले, मैं सीढ़ी पर था और जोर से गिर गया। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी।

गिरने के बाद, मैं कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गया था। जब मैं उठा तो मुझे नींद आ रही थी और उलझन महसूस हो रही थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मेरी चोटों का समग्र मूल्यांकन किया और साथ ही मेरी चोट का निदान करने में मदद के लिए CT स्कैन भी किया।

मेरे परीक्षण के परिणामों से पता चला कि मुझे मस्तिष्क संबंधी चोट, या मस्तिष्क पर चोट है और एक एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा है, जो मस्तिष्क के अंदर रक्त का संचय है। ये चोटें आघातकारी दिमागी चोटों या TBI के प्रकार हैं। सौभाग्य से, हेमाटोमा छोटा था और मेरे मस्तिष्क पर दबाव कम था, इसलिए मुझे सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बजाय, मेरे डॉक्टरों ने यह निर्धारित करने के लिए बार-बार न्यूरोलॉजिक परीक्षण किए कि क्या मुझे MRI जैसे दोबारा इमेजिंग अध्ययन की आवश्यकता है।

रिकवरी की राह चुनौतीपूर्ण रही है। चोट लगने के बाद कुछ समय तक मुझे गंभीर सिरदर्द, मतली, याददाश्त में बदलाव और उनींदापन का अनुभव हुआ। मेरे दोस्तों और परिवार ने भी मेरे व्यक्तित्व और मूड स्विंग में बदलाव देखा, जिसके कारण डिप्रेशन हुआ।