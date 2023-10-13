जब मैं छह वर्ष का था, तो मुझमें टिक विकार का निदान हुआ। और जब मैं टिक्स कहता हूं, तो मेरा मतलब उन छोटे कीड़ों से नहीं है जो आपके शरीर में हिरणों से या लंबी घास में रहने से हो सकते हैं। मेरी टिक्स दोहरावदार, अनैच्छिक मांसपेशी की हरकतें थीं जो तनावग्रस्त होने पर और भी बदतर हो जाती थीं।

मुझे अक्सर पलकें झपकाने और कंधे उचकाने की इच्छा होती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे छींकने की जरूरत है। मैं वास्तव में तनावग्रस्त हो जाता था और हार मानने के बाद तुरंत बेहतर महसूस करता था। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी टिक्स जानबूझकर हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था।

जब मैं लगभग 11 या 12 वर्ष का था, तो मेरी टिक्स और भी खराब हो गई। मेरे परिवार ने देखा कि मेरी टिक्स तब भी होती थीं जब मेरा शरीर शिथिल होता था और मैं टीवी देख रहा होता था। स्कूल में, जब कोई मेरी बात नहीं समझता तो मुझे अक्सर शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक थेरेपिस्ट के साथ काम करने के बाद, मैंने सीखा कि मैं अपने टिक्स को ऐसे ही व्यवहार से बदलने की कोशिश कर सकता हूं, जैसे कि कंधों को उचकाने के बजाय अपनी बाहों को फैलाना। इससे थोड़ी देर के लिए मदद मिली, लेकिन धीरे-धीरे मेरे टिक्स अपने आप गायब हो गए। जबकि पिछले कुछ महीनों से मुझे कोई टिक्स नहीं हुआ है, फिर भी मैंने कभी भी अपने विकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मेरे टिक्स ने मुझे अनोखा बना दिया।