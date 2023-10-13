मैं सिकल सेल रोग के साथ पैदा हुआ था। यह मेरी लाल रक्त कोशिकाओं की एक आजीवन समस्या है। यह बीमारी अफ़्रीकी या अश्वेत अमेरिकी वंश के लोगों में सबसे ज़्यादा आम है। सिकल सेल रोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है। मेरे माता-पिता में से हर एक के पास सिकल सेल जीन की एक-एक कॉपी थी। मेरे भाइयों को सिर्फ़ एक कॉपी विरासत में मिली। लेकिन मुझे दोनों मिली।

जब मुझमें निदान हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरी कई लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार की हैं। डिस्क के आकार की होने के बजाय, कुछ अर्धचंद्र के आकार की हैं, जो आसानी से टूट सकती हैं और मेरे अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक रक्त मिलना कठिन बना सकती है।

अपनी पहली ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग के दौरान, मुझे सिकल सेल के दर्द के संकट या मेरे ज़ोरदार व्यायाम के कारण लक्षणों के बढ़ जाने के दौरे का अनुभव हुआ। मेरे हाथों और पैरों की हड्डियों में दर्द था। मुझे बुखार था और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था।