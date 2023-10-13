मुख्य सामग्री पर जाएं
छिपी हुई विकलांगता: रेनॉड सिंड्रोम

हालांकि बहुत से लोग छुट्टियां और अवकाश मनाने के लिए मेरे होमटाउन आते हैं, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं समुद्र तट और पहाड़ों से इतनी दूरी पर रहता हूं कि ड्राइविंग करके वहां पहुंचा जा सकता है। यह ऐसी जगह है, जहां बाहर समय बिताना जीवनशैली का एक सामान्य हिस्सा है। कॉलेज जाना शुरू करने के समय, मैंने देखा कि अपेक्षाकृत ठंडे मौसम में मेरे हाथ सुन्न और उनमें झुनझुनी होने लगते थे। मेरी अंगुलियों पर हल्के रंग के धब्बे और पैच भी दिखाई देने लगे। कक्षा के लिए निबंध और पेपर टाइप करना बहुत मुश्किल हो गया, खासकर जब मैं तनाव में होता था। और अक्सर मुझे अपने हाथ गर्म करने के लिए रुकना पड़ता था।

अपने वार्षिक शारीरिक परीक्षण के दौरान। मैंने अपने डॉक्टर को ठंड के प्रति संवेदनशीलता के बारे में बताया। और उन्होंने मुझे रेनॉड सिंड्रोम के बारे में बताया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथ या पैर की अंगुलियों की छोटी धमनियां सामान्य से अधिक संकरी हो जाती हैं, और ऐसा ठंड के संपर्क में आने या तनाव होने पर होता है।

अब, यह जानने के बाद कि मेरी स्थिति किस चीज़ से ट्रिगर होती है, मैं हर समय अपने साथ पर्याप्त गर्म और सुरक्षात्मक कपड़े रखने की पूरी कोशिश करता हूं। हाथ और कलाई को गर्म करने वाले कपड़ों ने टाइपिंग करने और नोट्स लेने में मेरी बहुत मदद की है। मैंने वसंत सेमेस्टर में दक्षिणी स्पेन में, विदेश के अध्ययन प्रोग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया है। वहां का सुंदर और धूप वाला मौसम एक अतिरिक्त लाभ होगा, जिससे मेरा रेनॉड सिंड्रोम नियंत्रण में रहेगा।

