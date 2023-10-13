छह महीने पहले, मेरे साथ एक गंभीर कार दुर्घटना हुई थी। जबकि मुझे मामूली चोटें आईं, लेकिन दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद से, मैं अपराधबोध और शर्मिंदगी से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। और मैं दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानता हूं। मुझे दोबारा कार में बैठने से डर लगता है और मैं सक्रिय रूप से उस चौराहे के आसपास कहीं भी जाने से बचता हूं जहां यह सब हुआ था। रात में, दुर्घटना के समय के आसपास, मुझे अक्सर फ्लैशबैक और दुर्घटना की भयानक, जीवंत यादें आती हैं। लगातार अपने आघात को याद करने से ध्यान केंद्रित करना और सोना मुश्किल हो जाता है।