छिपी हुई विकलांगता: अभिघात-उपरांत तनाव विकार (PTSD)
छह महीने पहले, मेरे साथ एक गंभीर कार दुर्घटना हुई थी। जबकि मुझे मामूली चोटें आईं, लेकिन दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद से, मैं अपराधबोध और शर्मिंदगी से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। और मैं दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानता हूं। मुझे दोबारा कार में बैठने से डर लगता है और मैं सक्रिय रूप से उस चौराहे के आसपास कहीं भी जाने से बचता हूं जहां यह सब हुआ था। रात में, दुर्घटना के समय के आसपास, मुझे अक्सर फ्लैशबैक और दुर्घटना की भयानक, जीवंत यादें आती हैं। लगातार अपने आघात को याद करने से ध्यान केंद्रित करना और सोना मुश्किल हो जाता है।
दुर्घटना के कुछ महीनों बाद, आखिरकार मैंने मदद मांगी। मेरे डॉक्टर ने मुझमें पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकार या PTSD का निदान किया। मैंने धीरे-धीरे थेरेपिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिन्होंने मुझे तनाव और भय से निपटने में मदद करने के लिए सांस लेने और ध्यान के कुछ अभ्यास सिखाए। PTSD समूह थेरेपी सत्र मेरी सुरक्षित जगह बन गए हैं। मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं अपनी सहायता प्रणाली के साथ अधिक मजबूत और तैयार महसूस करता हूं।
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