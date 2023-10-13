छिपी हुई विकलांगता: ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव विकार (OCD)
नमस्ते, मेरा नाम एडेन है। मुझे पढ़ना और अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स से चीज़ें बनाना पसंद है। जब मैं अपने किताबों की अलमारी को व्यवस्थित करता हूं, तो मैं हमेशा छोटी से लेकर बड़ी किताबों को व्यवस्थित करता हूं। उन्हें मेरी शेल्फ पर एकदम सही लाइन में होना चाहिए।
जब मैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलता हूं, तो मैं सभी लाल वाले एक साथ और सभी नीले वाले एक साथ रखता हूं। जब अलग-अलग रंग एक दूसरे को छूते हैं तो मुझे सचमुच यह पसंद नहीं आता। मुझे अपने खिलौने बांटना भी पसंद नहीं है। मुझे कीटाणुओं और बीमार होने का डर लगता है।
तो, एक दिन, मेरी माँ मुझे एक डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव विकार या OCD है। OCD की वजह से मैं हर काम एक खास तरीके से करना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो मुझे डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा।
मेरी डॉक्टर सचमुच अच्छी हैं और मेरी बात सुनती हैं। वह मुझे यह समझने में मदद करती हैं कि मेरा मस्तिष्क ऐसा क्यूं है। उनसे बात करके मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं OCD को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा।
