जब मैं किशोर था, मैंने यह सब किया—ट्रैक और फील्ड, ड्रामा क्लब, बास्केटबॉल, आप जो भी कहें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। मुझे अपना शेड्यूल ढेर सारी गतिविधियों से भरा रखना, बाहर घूमना और नए रोमांच का अनुभव करना पसंद है।

सटीक क्षण बताना कठिन है, लेकिन मेरे 29वें जन्मदिन के कुछ समय बाद, मेरी ऊर्जा का स्तर गिर गया। मैंने अपने पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन महसूस किया। मेरी नज़र धुंधली हो गई और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मेरे लक्षण महीनों तक आते-जाते रहे, कभी-कभी मेरे बेटे द्वारा डे-केयर से घर लाए गए कीटाणुओं से बीमार होने के बाद हालत बिगड़ जाती थी। मेरे डॉक्टरों ने मेरे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के MRI सहित कई परीक्षण किए और पुष्टि की कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसे MS भी कहा जाता है।

MS एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश तंत्रिका तंतुओं को ढकने वाले आवरण में सूजन का कारण बनती है। यह सूजन तंत्रिकाओं को ठीक से काम करने से रोकती है। जबकि MS का कारण अज्ञात है, ऐसा माना जाता है कि यह तब होता है जब कोई अज्ञात पदार्थ किसी तरह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ऊतकों पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।