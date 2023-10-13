अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में, हर दिन रोमांचक है। मुझे मजेदार, चंचल माहौल में काम करना पसंद है जहां मुझे रचनात्मक होने और बच्चों को बढ़ते हुए देखने का मौका मिलता है। दोपहर का खाना खाने के लिए मेरे पास हमेशा बहुत समय नहीं होता। और दिन के अंत तक, आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है खाना बनाना। तो आजकल, मैं बहुत सारा फास्ट फूड और बाहर से मंगवाया हुआ खाना खा रहा हूं। पिछले कई महीनों में, मैंने देखा है कि मुझे बहुत अधिक सूजन, गैस और एब्डॉमिनल दर्द होता है। कुछ दिन मुझे सच में कब्ज होती है और कुछ दिन मुझे दस्त होते हैं।

मैं तनाव और चिंता से भी जूझ रहा हूं और मुझे सोते रहने में भी दिक्कत होती है। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया, तो हमने लक्षणों पर चर्चा की और अल्सरेटिव कोलाइटिस और सीलिएक रोग जैसे अन्य विकारों का पता लगाने के लिए कुछ रक्त परीक्षण किए। लेकिन परीक्षण के परिणाम सामान्य थे। आखिरकार, मुझमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या IBS का निदान हुआ। अक्सर IBS का कारण स्पष्ट नहीं होता है। मेरे डॉक्टर और मुझे संदेह है कि मेरी समस्या उच्च कैलोरी, फैटी खाद्य पदार्थों से हो सकती है। इसलिए मैं अधिक फाइबर वाले छोटे, कम फैट वाले भोजन को आजमा रहा हूं।