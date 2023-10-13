मेरा नाम फातिमा है और मैं 65 वर्ष की हूँ। एक कला इतिहास प्रेमी के रूप में, मुझे अपने स्थानीय संग्रहालय में काम करना पसंद है। कुछ समय पहले, पिछले लगभग एक साल में, मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया था और मुझे थकान महसूस होने लगी। जब मैंने संग्रहालय में काम किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी भी गर्म नहीं रह सकती। पहले तो मुझे लगा कि मैं बस थक गई हूं, लेकिन जब मैं अपनी कुछ पेंटिंग के स्थानों को भूलने लगी, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई।

मेरे डॉक्टर ने पाया कि मेरी नब्ज धीमी है और मेरे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है। जब उन्होंने थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रक्त परीक्षण का आदेश दिया, तो हमें पता चला कि मेरी थायरॉइड ग्रंथि कम सक्रिय थी। मुझे हाइपोथायरॉइडिज़्म का निदान किया गया था, जो थायरॉइड ग्रंथि का एक विकार है जिसके कारण थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन अपर्याप्त हो जाता है और शरीर की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं।