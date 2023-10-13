मेरे पोते-पोतियां ही मेरी पूरी दुनिया हैं। मुझे उन्हें स्कूल से लाना और सप्ताहांत में खेल के मैदान ले जाना बहुत पसंद है। लेकिन 62 वर्षों के जीवन में मैंने एक बुरी आदत डाल ली, और मुझे महसूस होने लगा कि मैं उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूं।

मैंने धूम्रपान करना तब शुरू कर दिया था, जब मैं एक किशोर था। क्योंकि मेरे माता-पिता, दोनों ही धूम्रपान करते थे, इसलिए मैं उसी माहौल में बड़ा हुआ। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं धूम्रपान छोड़ दूं, क्योंकि कई वर्षों बाद मुझे ऐसी खांसी होने लगी, जिसमें थूक निकलता था। व्यायाम करते समय मुझे सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होने लगी।

एक डॉक्टर ने मेरी छाती का एक्स-रे किया और यह देखने के लिए जांच किया कि मेरे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं। मुझे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग या COPD होने का निदान हुआ। COPD फेफड़ों की एक क्रोनिक बीमारी है, जो कि वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। COPD वाले लोगों में एम्फ़सिमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, या दोनों हो सकते हैं।

हालांकि धूम्रपान इसका प्रमुख कारण है, लेकिन यह गंभीर वायु प्रदूषण, एलर्जी, और संक्रमण के कारण भी बढ़ सकता है।