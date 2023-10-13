42 वर्षीय मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव के रूप में, मैंने पाया कि ज़िंदगी काफ़ी व्यस्त हो सकती है। हर समय थका हुआ महसूस करना मेरे लिए सामान्य बात थी, और मैं इसे काम के ज़्यादा घंटों और काम के लिए बार-बार यात्रा करने का परिणाम मान लेता था। लगभग एक साल पहले, मैं एक नए क्लाइंट को लेकर बहुत तनाव में था। मैं तनावग्रस्त महसूस कर रहा था और थकान बहुत ज़्यादा थी। नींद लेने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने आराम नहीं किया है। और मुझे अक्सर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता था। उन दिनों में, जब मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, तब मुझे चक्कर आने लगते थे और लेटना पड़ता था।

जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया, तो कई बीमारियों के लिए मेरी जांच की गई, जैसे कि एनीमिया, किडनी फ़ेल होना, रूमैटॉइड अर्थराइटिस, थायरॉइड और एड्रिनल ग्रंथि के विकार, और नींद संबंधी विकार, जो मेरे लक्षणों का कारण हो सकते थे। आख़िरकार, मेरा निदान हुआ, जब मेरे डॉक्टर को कोई और कारण नहीं मिल सका। जब मुझे पता चला कि मुझे क्रोनिक थकान सिंड्रोम है, तो जिन चुनौतियों का मैं सामना कर रहा था, वे सब समझ में आने लगी। हाइब्रिड शेड्यूल में काम करने से, मुझे अपनी गति से काम करने में वाकई मदद मिली है। काम में छोटे-छोटे कदम पीछे लेकर, मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे पाया हूं और अपने लक्षणों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाया हूं, जिससे भविष्य के प्रति मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया है।